Akkora a hőség, hogy Toscanában a tehenek is ventilátorokat kaptak Ventilátorokkal és hűsítő zuhannyal segítik a szarvasmarhákat a rendkívüli hőség elviselésében Toscana tartomány istállóiban – közölte a Coldiretti termelői szövetség kedden. Firenze városában a hőmérő higanyszála elérte a 40 Celsius-fokot, de a környékbeli dombokon és földeken is napok óta tartósan 35 fok feletti a nappali meleg. A Coldiretti közlése szerint a tehénistállóknak folyamatos vízellátásra van szükségük, mivel az állatok naponta akár 140 liter vizet is megisznak fejenként, majdnem a kétszeresét, mint a kevésbé meleg időszakokban