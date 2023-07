Angliában és Walesben a nemzetközi pénzügyi válság, 2009 eleje óta nem ment annyi cég csődbe, mint amennyi az előzetes adatok szerint a második negyedévben. A vállalkozások képtelenek visszafizetni a koronavírus-járvány alatt kapott hiteleket a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között.

Fotó: AFP

A fizetésképtelenséget figyelő kormányzati ügynökség, az Insolvency Service kedden nyilvánosságra hozott adatai szerint júniusban 2163 vállalat jelentett csődöt – ez 27 százalékkal több az egy évvel ezelőttinél. A szám még így is jóval alacsonyabb a májusinál, az akkori 2553 a legmagasabb volt 2019 márciusa óta.

A második negyedévben összesen 6403 vállalat vált fizetésképtelenné az előzetes statisztika szerint.

„A havi adatok megerősítik azt, amit magunk is tapasztalunk, azt, hogy az Egyesült Királyság vállalatai küzdenek az emelkedő kamatlábak, a tartós infláció és a magasabb bérvárakozások okozta kihívások kombinációjával, miközben még mindig lábadoznak a koronavírus-adósság másnaposságából” – nyilatkozta a Reutersnek Gareth Harris, az RSM UK Restructuring Advisory partnere.

Mint általában, a második negyedévben is a legtöbb vállalati fizetésképtelenség a végelszámolás formáját öltötte. A kényszercsődök száma a tavalyihoz képest 77 százalékkal, 260-ra nőtt júniusban, ami az Insolvency Service szerint részben a be nem fizetett adók miatt benyújtott felszámolási kérelmek számának növekedését tükrözi.

Fotó: AFP

Az RSM azonban arra számít, hogy a fizetésképtelenségek száma az év végére több mint 10 százalékkal csökken majd a végelszámolások visszaesésének köszönhetően, annak ellenére, hogy a Bank of England kamatlábai emelkednek, és a pénzügyi piacok várakozásai szerint novemberre elérik a 6 százalékot, ami 2001 óta a legmagasabb érték.

A hírrel kapcsolatban a hírügynökség emlékeztetett, hogy a pandémia alatt a brit kormány 80 milliárd fontot kölcsönzött a vállalkozásoknak, és számos adósságeljárást ideiglenesen leállított. A program csak 2022 áprilisában szűnt meg teljesen.

Az Egyesült Királyság gazdasági növekedése előrejelzések szerint jövőre is elmarad az eurózónáétól, az infláció pedig továbbra is a legmagasabb lesz a legfejlettebb ipari államok között. 2016 óta erőteljesen visszaestek a beruházások is, üzleti körökben végzett felmérések szerint nagyrészt a Brexit következtében, amelyet immár rekordarányban tartanak rossz döntésnek a szavazók is.