Az egy évvel korábbi időszakhoz képest a termelői és a fogyasztói árak is csökkentek júliusban, 4,4, illetve 0,3 százalékkal. Az üzleti és a lakossági kereslet egyaránt pang, a piac arra vár, hogy a pénzügyi és a monetáris vezetés gazdaságélénkítő intézkedéscsomagot jelent be.

A helyzet azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. A kínai jegybank kénytelen óvatosan eljárni – például a kamatcsökkentésekkel –, ugyanis ha gyengíti a jüant, azzal növeli az ország adósságállományát. A költségvetési stimulus is kétséges hatású. A kínaiak eddig nem kezdték el a pandémia alatt felhalmozott megtakarításaik elköltését, s félő, hogy

egy állami pénzinjekció is inkább a bankbetétekbe vándorolna, mintsem az üzletek pénztárgépeibe.

Pekingnek arra is tekintettel kell lennie, hogy a helyhatóságok eladósodottsága is igen magas.

A statisztikai hivatal magyarázata szerint a defláció hátterében a tavalyi magas bázisadatok is meghúzódnak, így szerintük az árak csökkenése csak technikai jellegű, a belső kereslet továbbra is élénkült júliusban. A bajt viszont már önmagában az is jelzi, hogy a hivatal egyáltalán kommentálta az adatokat – nagyon ritkán szoktak ilyet csinálni. A jegybank a múlt héten – mintha már sejtette volna, hogy rossz lesz a júliusi adat – közölte, hogy az év második felében nem számít deflációra,

a fogyasztói árak az év vége felé már 1 százalékkal emelkedhetnek.

Egy feltörekvő országban azonban ez meglehetősen gyatra adat, hiszen pont az a jellemző az ilyen államokra – különösen Kínára –, hogy a termelékenység gyorsan javul, a bérek ezzel párhuzamosan gyorsabban emelkednek, így a termékek és a szolgáltatások ára is lépést tart ezzel. A csökkenő árak viszont oda vezetnek, hogy emelkednek a reálkamatok – valószínűleg átmenetileg. Valószínűsíthető, hogy az irányadó kamatok csökkentése helyett a jegybank inkább a bankok kötelező tartalékrátájának mérséklésével próbálja meg a gazdaságot beindítani. Más kérdés, hogy ha eladósodottak a vállalatok, és pang a belföldi és a külföldi kereslet, vajon mi bírja rá őket arra, hogy hiteleket vegyenek fel.

A maginfláció júliusban 0,8 százalékra emelkedett az előző havi 0,4 százalékról – ez alátámasztani látszik a statisztikai hivatal érvelését, amely szerint igenis van kereslet a gazdaságban, még ha nyomott is. A részletes adatokból kitűnik, hogy a fogyasztási cikkek, az élelmiszerek és a közlekedés árai csökkentek, míg néhány szolgáltatás (pihenés, oktatás) ára emelkedett. Elemzők szerint a defláció valóban csak átmeneti lesz a világ második legnagyobb gazdaságában, az év második felében az energia- és az élelmiszerárak is gyorsulhatnak valamelyest.

Leválás – lassan, de biztosan

Az inflációs problémákkal küzdő Nyugat számára viszont jó hír, hogy az exportárak is mérséklődtek. Egyszerűen fogalmazva:

Kína deflációt exportál a világba,

– abba a nyugati világba is, amely immár deklaráltan igyekszik leválni az ázsiai óriásról. Erre utal az is, hogy júliusban a kínai kivitel 14,5 százalékkal zuhant éves alapon – a pandémia óta ez a legnagyobb visszaesés. A várható folyamatokról viszonylag jó képet ad a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) alakulása, hiszen ez ágyaz meg a jövőbeni exportnak. Június végéig az FDI ipari termeléshez viszonyított aránya 0,4 százalékra csökkent – a pandémiát megelőző öt év átlaga 1,6 százalék volt.

Reálértéken mérve ez 67 százalékos visszaesés, 25 éve, a statisztikák gyűjtésének megkezdése óta ez a legalacsonyabb szint.

Az Egyesült Államok nyíltan közölte, hogy igyekszik leválni Kínáról. Ennek tükrében meglepő lehet a tavalyi külkereskedelmi mérleg, amely rekordszintű, 690 milliárd dolláros kínai többletet mutatott. Stephen Roach, a Yale Law School Paul Tsai China Center kutatója azonban úgy számol, hogy reálértelemben – az inflációval kiigazítva – az áruk és szolgáltatások kereskedelme az amerikai GDP 3 százalékára mérséklődött tavaly a 2014-es 3,7 százalékos csúcshoz képest

Német keservek, amerikai korlátozások

Európában a helyzet bonyolultabb, de a leválási szándékok itt is tetten érhetők. A legfontosabb ilyen szempontból Németország, amely még Angela Merkel kancellársága alatt igyekezett minél szorosabbra fűzni kapcsolatait a Mennyei Birodalommal. A 2000-es évek német ipari csodája is sokak szerint ennek a számlájára írható. Mára azonban ez megváltozott.

A német kivitelből Kína részesedése mindössze 6,2 százalék volt az idei első fél évben, ez 2016 óta a legalacsonyabb adat.

Ennek hátterében azonban valószínűleg nem az áll, hogy Berlin leválna egykori legfontosabb exportpiacáról, hanem az, hogy immár Kína is elő tudja állítani azokat a gépeket, autókat, berendezéseket, amelyeket korábban importált. A német ipar szempontjából ez majdhogynem tragikus folyamat.

Az elmúlt években – 2018 és 2021 között – négy német óriásvállalat, a Mercedes-Benz, a BMW, a Volkswagen és a BASF adta a Kínába irányuló európai FDI egyharmadát.

Hírügynökségi értesülések szerint Joe Biden amerikai elnök hamarosan, talán még e héten nyilvánosságra hozza azt a rendeletét, amely megtiltja az érzékeny technológiák Kínába történő exportját. Elsősorban katonai célokra is felhasználható tudásról, technológiáról van szó.

Célzott intézkedések ezek

– mondta még áprilisban Jake Sullivan, Biden nemzetbiztonsági főtanácsadója, cáfolva a pekingi vádakat, amelyek szerint „technológiai blokád” alá vonná az USA Kínát. Elemzők szerint elsősorban a félvezetők, a kvantum-számítógépekhez és a mesterséges intelligenciához szükséges tudást segítő eszközök kiviteli tilalmáról rendelkezik majd Biden. A The New York Times értesülései szerint a stratégiailag fontos ágazatokban bevezetik a jelentési kötelezettséget is, Washingtonnak így jobb és közvetlenebb rálátása lesz az amerikai–kínai kereskedelemre.