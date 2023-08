Itt a vég, már az arabica sem a régi

Brazil termelők elárasztották a világpiacot mosatlan arabica kávébabbal. Az ottani gazdálkodók ugyanis most már azt a kávébabot is a prémiumszegmensben árulják, amelyet korábban nem, mert nem felelt meg a magas minőségi feltételeknek. A döntéssel nemcsak új ízvilág került a kínálatba, hanem a kávé világpiaci ára is csökken, amivel a kisebb termelők a jelenleginél is szorultabb helyzetbe kerülhetnek.

2 órája | Szerző: Németh Anita

