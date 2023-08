A kínai cég eltökéltsége érthető: immár nemcsak az elektronikai ipar használja, hanem a zöldebb energiaellátás szempontjából is nélkülözhetetlen nyersanyag a réz. A Zijin Mining Group már üzemeltet rézbányákat Szerbiában: a bori régióban, a Veliki Krivelj lelőhelyen külszíni fejtés zajlik. Emellett két éve nyitották meg a Cukaru Peki réz- és aranybányát, a csaknem 680 millió dolláros beruházással már pár száz méter mélyen lévő készleteket is elérnek. Most viszont

jóval továbbmennek, ugyanis csaknem két kilométert szeretnének lefúrni.

Hatalmas készleteket rejt a föld mélye, de ezek kibányászásához rengeteg eszközre van szükség. Nagyjából 3,5-3,8 milliárd dolláros beruházásról van szó

– mondta a kínai vállalat szerbiai leánycégének vezetője, Branko Rakocevic.

Fotó: Shutterstock

Versenyfutás a rézért

Az utóbbi időben nemcsak a rézért, hanem a zöldátállást elősegítő összes nyersanyagért folyik a versengés. A rezet az elektronikai ipar már évtizedek óta nagy mennyiségben használja, azonban már a szélturbinák gyártásához is elengedhetetlen nyersanyag. Kína számos ásványkincs legnagyobb beszállítója, gazdasági erejét jelzi, hogy az akkumulátorokban elengedhetetlen germániumra és galliumra exportkorlátozást vezetett be, ezzel manipulálva a világpiacot. Az átmenet gazdasági előnyeiből sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok nem szeretne kimaradni, ezért sorra nyitják az újabb bányákat.

Bányászati centrummá válhat Szerbia

Nemcsak a Zijin, hanem a globálisan az egyik legnagyobb bányászati vállalat, a BHP is jelen van Szerbiában. Az ausztrál óriással a belgrádi vezetés az év elején lelőhelyek kutatásáról és feltárásáról szóló megállapodást írt alá.

Cukaru Peki Bor városánál található, ahol több mint egy évszázada bányásznak rezet, aranyat és ezüstöt.

A bánya alsó zónájában vélhetően 2,2 millió tonna réz rejtőzik, több, mint amennyi a felső részen van. Az arany esetében fordított a helyzet. A nemesfémből feltételezések szerint a felső zónában van több, az alsóban kevesebb. Ha ilyen ütemben termelik ki az ércet, akkor a felső rész 2034-re kimerülhet. Az alsó zóna kitermelése hét-tíz év múlva kezdődhet, a Zijin utakat építene, és az áramellátást is bővítené – mondta Rakocevic.

A Zijin még 2018-ban vásárolta meg szerb államtól az egyetlen működő réz- és aranybányáját. Akkor Belgrád kényszerhelyzetben volt, csak az eladósodott bánya értékesítésével tudta megmenteni a munkahelyek ezreit.

Fotó: Shutterstock

Rohamtempóban nő a Zijin

A kínai cég nemcsak Szerbiában terjeszkedik, a kongói és tibeti felvásárlások is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ egyik legnagyobb rézkitermelőjévé váljon.

2025-re nagyjából 1,2 millió tonna rezet állítanak majd elő, ami a 2017-es szint hatszorosa.

A társaság Szerbia egyik legnagyobb exportőre, rézkoncentrátumot szállít Kínába, Kanadába, Bulgáriába, Spanyolországba és Koreába.

A réz piaci ár az év elején megugrott, de azóta a kínai gazdaság kedvezőtlen helyzete miatt lehűlt a piac.

A rézre mindig és mindenhol van kereslet, ez az aktuális piaci ártól függetlenül is indokolttá teszi a befektetéseket

– hangsúlyozta Rakocevic, aki azt is hozzátette, hogy nagy volatilitás nem várható a fém piacán.