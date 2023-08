Az elmúlt időszakban Spanyolország az előrehozott választástól volt hangos, de közben át is kellett vennie az Európai Unió Tanácsának a soros féléves elnökségét, ami Magyarország szempontjából különösen érdekes.

A 2023-as esztendő végéig Spanyolország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét.

Először persze különbséget kell tenni az Európai Unió intézményrendszerének a hasonló nevű, de nem azonos összetételű és főleg nem azonos feladatú intézményei között, hogy tudjuk, mi felett is elnökölnek a spanyolok, és hogy jövünk mi a képbe.

Az Európa Tanács, illetve az Európai Unió Tanácsa például nem ugyanaz a testület. Az előbbi a tagországok állam- és kormányfőiből, valamint az Európai Bizottság elnökéből áll, a feladata pedig az EU általános politikai irányvonalainak és prioritásainak meghatározása. Az utóbbiban viszont a tagállamok miniszterei találkoznak, mindig a saját szakterületüknek megfelelően, tehát ha például környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályt tárgyalnak, akkor a környezetvédelmi miniszterek ülnek a tárgyalóasztal köré,

az elnöki pozícióban pedig félévente cserélik egymást a tagállamok. Itt lépett tehát pozícióba Spanyolország, és kerül sorra hamarosan Magyarország.

Máris több a teendő

Az EU Tanácsának az élén a 2032-ig már elkészített forgótábla szerint jönnek a tagállamok, és triókban dolgoznak: a mi hármasunkat éppenséggel Spanyolország nyitja, aztán újévkor jön Belgium, jövő nyártól pedig mi.

Ennek szellemében a magyar kormányzatnak és az EU-s illetékeseinknek (valamint a belgáknak is) már a mostani fél évben is nagyobb a szerepük, mint a trión kívüli másik 24 tagállamnak. A magyar elnökség előkészületei is elkezdődtek már, még akkor is, ha sokan vitatják, Magyarország kormánya egyáltalán alkalmas-e, vagy inkább méltó-e a feladatra. Viszont akár tetszik, akár nem, idén július 1-jén megkezdődött a velünk záruló 18 hónapos időszak, azaz kivált érdekes, Spanyolország mit tervez ennek az első harmadára.

Mik a fő spanyol célok?

Hivatalosan június 27-én, az Általános Ügyek Tanácsának ülésén mutatták be a trió közösen alkotott munkatervét, amelyből levezetve az érintett tagállamok elkészítik a saját fél évükre vonatkozó, részletes dolgozataikat. Magyarországot az ülésen az akkor még igazságügyi miniszter Varga Judit képviselte, Spanyolország nevében Pascual Navarro EU-s ügyekért felelős miniszter, Belgium képviseletében pedig Willem Van de Voorde brüsszeli állandó képviselő lépett fel.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Európa Stratégia Kutatóintézet megbízott intézetvezetője, Tárnok Balázs szerint

a trió elnökségi programját egyöntetűen támogatták, Magyarország leendő elnökségét sem vitatta senki.

A spanyolok pedig négy fő területet jelöltek ki:

Gazdaság és versenyképesség

Polgárok szabadsága és biztonsága

Zöldebb és igazságosabb Európa

Külpolitikai érdekek és értékek

Ezen pontok természetesen összekapcsolódnak, hiszen például az EU hosszú távú versenyképességét a zöld- és a digitális átállás alapozhatja meg, továbbá kiemelt terület az élelmiszer-biztonság, valamint az erdőgazdálkodás.

Idén már áprilisban elérték a hőhullámok Spanyolországot, amely egyre jobban elsivatagosodik.

Az NKE kutatóintézetének munkatársa, Tóth Bettina hozzátette: Spanyolország szárazföldi területének mintegy 20 százalékát érinti már az elsivatagosodás, 74 százalékát pedig ugyanez fenyegeti például a felszín alatti vizek túlzott kitermelése miatt. A kisebb csapadékmennyiség visszaszoríthatja a mezőgazdaságot, többek között a közkedvelt ibériai sonka előállítását is.

Ehhez jön még, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentését 2030-ig 23 százalékban határozták meg, ám ahhoz, hogy az 1,5 Celscius-fokos hőmérséklet-emelkedési limitet tartani lehessen, ennek 55 százaléknak kéne lennie.

Mind az energetika, mind az éghajlatvédelem kapcsán széles körű agendát hirdetett meg Spanyolország, amelyre a soron következő belga és magyar elnökségnek is reflektálnia kell majd a következő egy évben

– folytatta Tóth Bettina.

A polgárok témaköréhez tartozik a menekültügy és a migráció, a külső határok védelme, a bűnözés és terrorizmus elleni fellépés, de a gyűlölet-bűncselekmények (rasszizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet) visszaszorítása is, akárcsak a demográfiai problémák, hiszen amellett, hogy a Föld lakossága egyre nő – habár már látszanak a tetőzés jelei –, Európáé csökken és öregszik.

Mire megy Madrid?

A kiemelt területek részletezésekor Tárnok Balázs a következőkre hívta még fel a figyelmet.

A spanyol elnökség folytatni kívánja az Ukrajna elleni orosz invázió hatásainak leküzdését, beleértve a nyersanyagok, az energia és az üzemanyagok emelkedő költségeit.

Fontos a villamosenergia-piaci reform lezárása, amely megfizethető árakat garantál, valamint az üvegházhatású gázok mérsékléséről szóló Fit for 55 csomag elfogadása is.

Általános célkitűzés a zöldgazdaság előmozdítása, célként határozták meg a minimális EU-szintű adózási normák előmozdítását, a nagy multinacionális vállalatok adóelkerülése elleni fellépést, a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervében meghatározott célok elérését, a nemek közötti, valamint a gyermekek és a fogyatékossággal élő személyek egyenlőségét.

Végül, de nem utolsósorban Ukrajna támogatásának kiemelt fontosságát alátámasztja, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök első útja a soros elnökség átvételének napján Kijevbe vezetett.

A spanyolok elkötelezettek a migrációs áramlások humánus, felelősségteljes, szolidaritáson alapuló és hatékony kezelése mellett, konkrétabb céljuk a Migrációs és Menekültügyi Paktum elfogadása.

Mindezt persze lassíthatják a belföldi politikai események. Még az is felvetődött, hogy a belgák jöjjenek hamarabb, teret és időt hagyva a spanyoloknak a hazai gondok rendezésére. Ez ugyan elmaradt, de Sánchez miniszterelnök június 13-ra tervezett EU-s programbemutatója az Európai Parlamentben a belpolitikai helyzet miatt szintén elmaradt, és napokkal később, Madridban kerítettek rá sort…

Miként elemzésében Tárnok Balázs megfogalmazta, a következő a legnagyobb kérdés:

Madrid el tud-e indítani eljárásokat számára fontos témákban, és képes lesz-e kihasználni az elnökségben rejlő, tizenhárom évente adódó azon lehetőséget, hogy a spanyol nemzeti érdekek szempontjából fontos szempontokat az uniós színtéren hangsúlyosabban megjelenítsen?

Egy év múlva pedig jövünk mi.