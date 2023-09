Rishi Sunak miniszterelnök azt fontolgatja, hogy a következő generáció számára teljes dohányzási tilalmat vezet be. Ez a világon az egyik legszigorúbb intézkedés lenne a területen.

Rishi Sunak miniszterelnök – balról előzne. Fotó: AFP

A brit kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként lehetne bevezetni egy az Új-Zélandon tavaly hatályba lépett szisztémához hasonló rendszert. A szigetországban a dohányzási korhatárt fokozatosan emelik; a 2009. január 1-jén vagy azt követően születettek számára azonban már egyáltalán nem lehet cigarettát és dohányárut eladni – értesült a Financial Times kormányzati forrásokból.

A javaslat, amelyet először a The Guradian című brit lap szellőztetett meg, azt a célt szolgálja, hogy

a kormányzó konzervatív párt visszanyerjen valamit veszni látszó népszerűségéből.

A héten Sunak heves kritikákat kapott a környezetvédelmi szervezetektől – de saját pártjából is –, miután bejelentette, hogy a robbanómotoros új autók értékesítési tilalmát 2030-ról 2035-re tolja ki a kormány.

A cigarettaeladás fiatalabb generációknak történő betiltásának ötlete valószínűleg erős ellenállásba ütközik a Konzervatív Párt liberálisabb szárnyának részéről, akik általában nem szeretik, ha az állam beleszól az állampolgárok magánéletébe. Sunak azonban igyekszik balról előzni, miután Wes Streeting, az ellenzéki Munkáspárt az év elején közölte: megvizsgálnák a cigarettaárusítás teljes betiltásának lehetőségét az új-zélandi modell alapján, és ezzel kapcsolatban társadalmi konzultációt indítanak, tesztelik a közvéleményt. Új-Zélandon az idén lépett életbe a dohányzás radikális korlátozását elrendelő törvény, amely szerint évente emelkedik a dohányzási korhatár, és a 14 év alattiak egyáltalán nem vásárolhatnak dohányterméket.

A brit lapnak nyilatkozó kormányszóvivő szerint

egyre több embert szeretnénk a leszokásra rávenni, célunk, hogy 2030-ra dohányzásmentes legyen a társadalom.

Egy brit dohányzásellenes szervezet, az Action on Smoking and Health (ASH) közölte, hogy erősen támogatja a kormányzati terveket. A dohánytermékekhez jutási korhatár emelése az ASH szerint jól működik az Egyesült Államokban is, és a közvélemény is támogatja.

Egy a dohányzók érdekeit képviselő szervezet, a Forest viszont úgy ítéli meg, hogy

ha az állam valóban bevezeti ezt az intézkedést, akkor a „konzervatív kormány csak nevében lesz konzervetív”,

valamint „új szintre emelik a dajkaállamot”. Simon Clark, a szervezet képviselője szerint