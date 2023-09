Az olasz költségvetés jelenlegi hivatalos hiánycélja az idei évre 4,5 százalék a bruttó hazai termék (GDP) arányában, ám ezt várhatóan megemelik. A hiány az 5 százalékot is elérheti, főként a gyengülő gazdasági növekedés és a választási ígéretek betartása, valamint a lakásfelújítási ösztönzők miatt.

Óriás hiány tátong az idei olasz költségvetésben, a romló adatok pedig 2024-re is borús kilátást mutatnak.

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

A vártnál alacsonyabb növekedés és a jóléti intézkedések a jövő évi költségvetési hiányt is megdobhatják. Ennek előrejelzését 3,7 százalékról 4 százalékra emelhetik – értesült a Bloomberg kormányközeli bennfentesektől.

Marco Protopapa, a JP Morgan elemzője keddi jelentésében a kormánynál nagyobb hiányt vár, szerinte

az idei költségvetési deficit GDP-arányosan elérheti a 6,5 százalékot is.

Giorgia Meloni hárompárti jobboldali koalíciójának a választási ígéreteit Olaszország adósságának fenntarthatóságával kell összhangba hoznia.

Olaszországra ugyan jelenleg nem vonatkoznak az uniós fiskális korlátok, mivel a Stabilitási és Növekedési Paktum továbbra is fel van függesztve, ám jövőre újból hatályba lép. A paktum a bruttó hazai termék 3 százalékában korlátozza a tagállami költségvetés hiányát, ami az olaszokat kihívás elé állít. A kormánynak ügyelnie kell arra, hogy az Európai Bizottság ne indítson túlzottdeficit-eljárást az állam ellen, amit az 2019-ben egy hajszál híján került el.

Tehát a jövő évi költségvetési fegyelem megtartása az ideinél is fontosabb lesz

– világított rá a szakértő. A feladat pedig attól lesz igazán delikát, hogy az igen változékony belpolitikában ezt nadrágszíj meghúzása nélkül kellene elérni.

A kamatok emelkedése, a globális kereslet és a kulcsfontosságú partner, Németország gyengülése, hátrányosan érinti az ország gazdaságát.

A gyenge gazdasági növekedés sem segít. Míg a gazdaság az idei első negyedévben 0,6 százalékkal bővült, addig a második negyedévben 0,4 százalékkal zsugorodott. A harmadik és a negyedik negyedévre is a közgazdászok igen csekély, 0,1 százalékos növekedést várnak.

A nagyobb költségvetési hiány az államot vállalati tulajdona egy részének privatizációjára ösztönzi, amit a kormány már fontolgat is. A Telecom Italia eladása is benne van a pakliban. A vezetés megkezdte az állampolgári jogon járó havi segély, az alapjövedelem felszámolását is.

Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter a cudar kilátások ellenére azzal számol, hogy a gazdasági növekedés jövőre elérheti az 1 százalékot.