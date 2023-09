Taylor Swift tarolt az MTV VMA idei gáláján, ahol összesen kilenc díjat gyűjthetett be a rajongói szavazatoknak köszönhetően. Azonban a rendezvény házigazdája, Nicki Minaj, továbbá Shakira, Lana Del Rey, a Maneskin és Olivia Rodrigo is kapott díjakat. Aki lemaradt a magyar idő szerint hajnali eseményről, az az MTV Hungary csatornáján pótolhatja be lemaradását szeptember 13-án este – derül ki a televízió szerdai sajtóközleményéből.

Fotó: MTV VMA

A díjátadót a nők és nonbináris előadók dominálták, a főbb kategóriákban egyértelműen ők vitték a főszerepet, sőt az Év Legjobb Előadója címért kizárólag nők voltak versenyben. Taylor Swiftet és rajongóit senki nem tudta megállítani, az énekesnő ráadásul a legjobb előadó cím mellett bezsebelte az Év Előadója, az Év Albuma, az Év Dala, a Legjobb Rendezés, valamint a Legjobb Popelőadó díjat is.

Az év videoklipjének elismerését pedig az újra összeállt fiúbandától, az NSYNC-től vehette át.

Idén Shakirának jutott a Video Vanguard különdíj, de a Legjobb Együttműködés szobrát is ő vehette át KAROL G-vel közös daláért. Az amerikai rapsztár Diddy pedig a Global Icon életműdíjban részesült, amelyet családja társaságában vett át.

Nicki Minaj nemcsak az est házigazdája volt, de új számával is fellépett, sőt, a legjobb hip-hop-előadónak is őt választották, immár ötödik alkalommal. Az est során Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, a Maneskin, a Fall Out Boy, Karol G és Doja Cat performanszát is láthatták a nézők, akik közül többen díjra váltották jelölésüket.