Január és augusztus között Thaiföldre 365,2 milliárd bát, több mint 3,6 ezermilliárd forint értékben érkeztek külföldi befektetési kérelmek, ami 73 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az élen a kínai cégek végeztek, amelyek 90,3 milliárd bát értékben terveznek beruházni, ami közel háromszoros növekedés az előző évhez képest – derül ki a Thaiföldi Befektetési Tanács (BOI) adataiból.

Fotó: Lauren DeCicca

A második helyen álló Szingapúr 76,4 milliárd bát értékű befektetései ígéretei szintén nagyrészt eredetileg kínai vállalatoktól származnak. A BOI főtitkára ara számít, hogy a következő két-három évben tovább nőnek a kínai invesztálások. Hozzátette: az idén benyújtott 228 kínai beruházási javaslat nagy része az e-autókkal kapcsolatban érkezett – írja a Reuters.

Az elektromos járműveket gyártó kínai cégek – köztük a BYD és a Great Wall Motor – legalább 1,44 milliárd dollár értékben terveznek új létesítmények építeni az délkelet-ázsiai országban, így Thaiföld a villanyautógyártás regionális központjává válhat. Az ország már most is a belső égésű motoros járművek legnagyobb délkelet-ázsiai termelési központja, ahol a japán autógyártók, például a Toyota rendelkezik nagyobb üzemekkel.

A több mint 69 milliós Thaiföld népszerűségét több tényező is magyarázza: Bangkok nem részese egyetlen geopolitikai konfliktusnak és majdnem minden országgal jó kapcsolatokat ápol, egyedül Kambodzsával feszültebb a viszony egy határvita miatt. A ország elhelyezkedésé is előny, ahogy az olcsó munkaerő is. Az elmúlt huszonöt év alatt négy új alkotmányt léptettek életbe, és folyamatos volt a politikai bizonytalanság, 2014-ben pedig puccs zajlott le, mégis töretlen maradt a gazdasági fejlődés.

A thai vezetés ugyanis tanult az 1998-as összeomlásból és felmérte, hogyan kerülheti el ezeket a jövőben: a folyó fizetési mérleg hiánya helyett annak többletére helyezték a hangsúlyt, az ország pedig ennek érdekében a turizmus és a termelés fejlesztésére koncentrált – ez a két szegmens mára az ország GDP-jének 25 százalékát teszi ki. Az ország gazdasága ma is az egyik legnyitottabb piacnak számít a világon, a külkereskedelem GDP-arányosan 110 százalékot tesz ki napjainkban az ország gazdaságából.