Brutális pusztítás: az ukrán kikötők 40 százalékát megsemmisítették az oroszok

Amióta Oroszország kilépett az ukrajnai gabonafolyosó biztonságának garantálásából, az agrárexport célú ukrajnai kikötői infrastruktúra mintegy 40 százaléka megsemmisült – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: AFP

A lesújtó adatról Olekszandr Kubrakov kormányfőhelyettes tett közé bejegyzést közösségi oldalán. Az infrastruktúráért felelős miniszterelnök-helyettes tájékoztatása alapján amióta megszűnt a gabonafolyosó, Oroszország 17 légi csapást intézett a Fekete-tenger partján fekvő ukrán kikötők ellen, amelyek során az ottani kapacitás 40 százaléka megsérült vagy tönkrement, valamint 300 ezer tonnányi termény is odaveszett.

Kubrakov elmondta, hogy

Ukrajna a megszűnt folyosó keretében 33 millió tonna gabonát exportált, de a maximális kapacitása akár évi 57 millió tonna is lehetne.

Kijev jelenleg is azon dolgozik, hogy alternatív tengeri útvonalat hozzon létre az agrárexport céljából. Ennek keretében már 25 kereskedelmi hajó hajózott be ukrán kikötőkhöz, és 21 rakomány már el is hagyta a térséget.

Fotó: AFP

Moszkva korábban arra hivatkozva lépett ki az gabonaegyezményből, hogy az Oroszország által kért feltételeket a másik fél nem teljesítette. Ukrajna közben igyekszik megnövelni szárazföldi gabonaexportját, azonban ennek kapcsán kereskedelmi konfliktusba keveredett több szomszédjával, többek között Lengyelországgal, Szlovákiával és Magyarországgal. Az ukrán vezetés megfenyegette az érintett országokat, hogy feljelenti őket a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), azonban időközben visszahívta kereseteit, és inkább párbeszéd útján próbálja elrendezni a vitás ügyeket.