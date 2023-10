A rekordarányú kínai kitermelés és import, valamint a megújuló energiaforrások növekvő hozzájárulása összességében sokkal jobb helyzetbe hozta a világ egyik legnagyobb gazdaságának kilátásait, mint a múlt tél előtt.

A tartósan magas szénkészlet és a vízenergia-termelés fellendülése is növeli az energiaellátás biztonságát, emellett csökkenti az árak elszabadulásának esélyét.

Fotó: AFP

Nemcsak a lakosság, az ipar is örül

Kína első számú energiaforrásának bősége jó hír az ipar számára is – a termelés ugyanis éppencsak elmozdult mélypontjáról, többhavi mélyrepülés után. Kellemetlen fordulat lett volna, ha az elkövetkező időszakban az energiaellátás bizonytalansága lassította volna a termelést. Az alacsonyabb árak a villamosenergia-termelőknek is kedvezők. Nemrég publikált jelentése szerint a kínai Huaneng Power, az ország második legnagyobb áramtermelője tavalyi vesztesége után minden idők legjobb harmadik negyedéves számait produkálta, és a marzsok is javultak. A szénbányászat nyereségrátája viszont csökken.

A Kínai Szénszállítási és -elosztó Szövetség szerint

az erőművek mostanra nagyrészt feltöltötték készleteiket a tél előtt, a referenciaárak tonnánként ezer jüan alá estek. A csökkenés azonban valószínűleg itt nem áll meg,

még egy hónapon keresztül araszolhatnak lefelé az árak – mondják a megfigyelők.

A szövetség elemzője, Miao Najue szerint nincs további vásárlási kényszer. Ha az idő hidegebbre fordul, november vége felé, akkor érdemes lesz majd körülnézni a piacon, de összességében az év utolsó két hónapjában alacsony szinten lehet az import – tette hozzá.

A víz is úr

Míg a szénpiaci helyzet megnyugtató, a vízerőművek teljesítménye miatt sem kell aggódni Kínában. A Három-szoros gátnál, a világ legnagyobb vízerőmű-rendszerénél rekordvízszintet mértek, ugyanis a délen uralkodó esős évszak bőségesen táplálja a Jangce folyót.