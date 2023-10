Az IKEA kiskereskedelmi forgalma a 2023-as pénzügyi évben (az IKEA pénzügyi éve minden év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart) összesen 47,6 milliárd eurót tett ki, ami 6,6 százalékos (árfolyamhatással kiigazítva 7,3 százalékos) növekedést jelent a 2022-es pénzügyi évhez képest – derült ki a svéd vállalat beszámolójából. Ezt a kiemelkedően pozitív eredményt az alacsonyabb értékesítési mennyiségek okozta folyamatos kihívás ellenére sikerült elérni.

Évek óta nem hozott ekkora árbevételt a svéd vállalat.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az év cég megfizethetőbbé tételére irányuló összefogás jegyében telt, hogy minél többen vásárolhassanak az IKEA-ban most és még sok éven át. Az Inter IKEA csoport az anyagfejlesztés javításával és a gyártás optimalizálásával fokozta a minőségi termékek tervezésére való összpontosítást is – mindezek célja, hogy alacsonyabb árakat kínáljon a vásárlóknak.

Több mint 70 új IKEA értékesítési helyet nyitott meg a svéd vállalat, köztük kis áruházakat és bútortervezési pontokat is. Ezek az új üzletek még közelebb hozzák az IKEA-t az emberek lakó- és munkahelyéhez, ráadásul ezek a helyi igényekre szabottak.

Az online értékesítés is 23 százalékon stabilizálódott a 2022-es pénzügyi év 22 százalékához képest és az IKEA online csatornáin 3,8 milliárd látogató fordult meg.

A vásárlók szeretik az áruház labirintusos elrendezését.

Fotó: Shutterstock

További kis üzletek nyíltak Madridban, Almeriában, Rómában, Surabayában, Bavaróban, Cabóban, San Franciscóban és Torontóban. A 2023. pénzügyi évben az első IKEA áruház alapkőletételére is sor került Új-Zélandon. Végül, egy hónappal a 23. pénzügyi év lezárása után az IKEA büszkén jelentette be, hogy egy új dél-amerikai piacra lépett be egy 26 000 négyzetméteres áruház megnyitásával Kolumbiában.

Az IKEA 2023-as évét a megfizethetőbbé tétel jegyében töltötte és számos intézkedést tett annak érdekében, hogy az emberek könnyebben hozzáférhessenek termékeihez – árulta el az Inter IKEA Group vezérigazgatója, Jon Abrahamsson Ring.