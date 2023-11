Több mint 16 millió brit, az ország felnőtt lakosságának 30 százaléka késett az idén legalább egy számla kifizetésével, és közülük kétmillió ember életében először kényszerült ilyesmire – derült ki a pénzügyi és nyugdíjügyekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végző Money and Pensions Service (MaPS) jelentéséből.

Tartósan adóssággcsapdába kerülhet, aki nem kér időben segítséget.

Fotó: AFP



Legtöbben a hitelkártya-adósságot nem egyenlítették ki, amelyet a rezsi, az önkormányzati adó és a banki hitelek törlesztésének elmaradása követett. Sokan nem tudták azonban kifizetni a lakbért és a jelzáloghitelt sem – számolt be a Sky News internetes kiadása.

A MaPS arra sürgeti az anyagi nehézséggel küzdőket, hogy minél előbb lépjenek: egyeztessenek a céggel, amelynek tartoznak, mert lehetséges, hogy kapnak egy jobb ajánlatot vagy lehetőséget a részletfizetésre. Hasznos felvenni a kapcsolatot egy jótékonysági intézménnyel is, amely esetleg segíthet, vagy ingyenes hiteltanácsadókhoz ajánlatos fordulni.

Az Európai Unió lakosainak közel tíz százaléka nem tudta megfelelően felfűteni lakását Eurostat: minden tizedik uniós lakos nem tudott megfelelően fűteni az otthonában.

„Az emberek küszködnek az idén, és ahogy ezek az eredmények is mutatják, egyes háztartások költségvetése súlyosan túlerőltetett” – hangsúlyozta Charlotte Jackson, a MaPS tanácsadási vezetője.

Jelenleg hétből egy ember nem tesz semmit, amikor az első nehézségek jelentkeznek, és ez csak fokozza annak a kockázatát, hogy hosszú távon adósságcsapdába kerül

– tette hozzá.

Egy friss felmérés szerint a britek majdnem kétharmada kevesebbet tervez idén költeni a karácsonyra.

Fotó: AFP

A megélhetési válság évek óta egyre súlyosabb az Egyesült Királyságban, és ennek a hatása az idén nyilvánvaló lesz karácsonykor is. Az Accenture kutatóintézet felmérése szerint a brit felnőttek majdnem kétharmada kevesebbet tervez költeni az ünnepekre.

A britek olcsóbban szándékoznak megúszni az ajándékozást és az étkezést is, kevesebbet fognak étterembe és pubba menni, és azt is jobban megnézik, mennyi és milyen árú élelmiszert vásárolnak a boltokban.

A megkérdezettek több mint fele azt tervezi, hogy nem használja ki a Black Friday, a Cyber Monday és a december 26-i Boxing Day alkalmával kínált akciókat sem.

A hétfőn nyilvánosságra hozott eredmény sokkal pesszimistább képet fest, mint a többi hasonló felmérés – emlékeztetett a Reuters. A Deloitte és a PwC a múlt hónapban közölt jelentése még arról számolt be, hogy a briteknek csak az egyharmada tervezte, hogy idén karácsonykor meghúzza a nadrágszíjat. Nagyobb optimizmusra adott okot az is, hogy a megélhetési válság ellenére a fogyasztás viszonylag magas maradt az évfolyamán.

A kiskereskedők még jó ünnepi szezonban reménykednek.

Fotó: AFP

Bár a szokatlanul enyhe időjárás miatt szeptemberben visszaesett a kiskereskedelmi forgalom, mert nem kellett lecserélni a nyári ruhatárat, a Next ruházati hálózat múlt heti beszámolója szerint az őszi idő október közepi beköszöntésével fellendültek az eladások. A Next előrejelzése szerint a forgalom éves bázison 2 százalékkal nő majd a negyedik negyedévben.

Optimistán várja az ünnepi időszakot az ország legnagyobb kiskereskedelmi hálózata, a Tesco és a rivális Sainsbury szupermarketcsoport is, emlékeztetett a hírügynökség. A jó üzlet reményében a Marks & Spencer az idén a szokásosnál több ideiglenes alkalmazottat vesz fel a karácsonyi időszakra.