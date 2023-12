Ki ne ismerné Snoopyt, kis beagle rajzkaraktert, aki az amerikai képregény-rajzoló, Charles M. Schulz fejéből, illetve ceruzájából pattant ki. Snoopy az 1950-es években jelent meg a híres Peanuts képregényben, és generációkon átívelő sikere máig tart. Valószínűleg kevesen vannak, akiknek nincs snoopys pólójuk, bögréjük, kulcstartójuk vagy egyéb játéktárgyuk.

Fotó: AFP

A 14 dolláros (kb. 5000 forint) „új generációs” plüssfigura a CVS Pharmacy nevű amerikai drogérialánc polcain bukkant fel a közelmúltban, és a fiatal korosztályt teljesen levette a lábáról. Snoopy kutya ugyanis, követve a mai divatot, magára öltött egy kék pufidzsekit, amelyet egy csíkos sapkával visel. A plüssjátékhoz egyébként az eBayen 40 és 70 dollár ( kb. 14 000–24 000 forint) közötti áron lehet hozzájutni, már ha elérhető még raktáron, ugyanis pillanatok alatt elfogy minden új készlet. A fiatalok szinte igazi hadjáratot indítanak a plüsskutya felkutatásáért. A CVS naponta több tucat telefonhívást kap, hogy kapható-e náluk Snoopy – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Snoopy mint divatikon

1984-ben megnyílt a Snoopy in Fashion kiállítás a párizsi Louvre-ban, három évtizeddel később, a Snoopy and Belle in Fashion kiállítás, valamint nem sokkal ezt követően a The Peanuts Movie című számítógépes animációs film. Idén júniusban pedig az Apple TV+ a The Snoopy Show című sorozat harmadik évadát mutatta be. Snoopy megjelent pólókon, táskákon, cipőkön, karkötőkön, többek között olyan márkák, mint a Lacoste, a Swatch, a Saint Laurent árucikkein, és most a közösségi médiában is utat tör magának. Úgy tűnik a Z generáció elkötelezett rajongója lett egy kedves, régi karakternek, és az influenszerek sem tétlenkednek, hiszen egy ajándékba felajánlott pufidzsekis Snoopy akár ötmillió TikTok-megtekintést eredményez a közösségi felületen. Snoopy a TikTok-fiókja népszerűségét az egekbe emelte, hiszen csak az idén közel 200 ezer új követőt szerzett – nyiltakozta Melissa Menta, a Peanuts Worldwide marketing- és kommunikációs alelnöke.