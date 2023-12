Az importőrei elkezdték lecsökkenteni az afrikai országokból származó kávé és más mezőgazdasági áruk beszerzését, hogy felkészüljenek az év elején bejelentett új uniós törvény életbe lépésére, amely betiltja az erdőirtással járó termények értékesítését – írta a Reuters.

Az etiópiai kávé jelentős része erdőirtás által felszabadított területekről származik.

Fotó: AFP

Ipari források szerint az erdőirtásról szóló uniós rendelet (EUDR), amely majd 2024 végén lép hatályba, már most elkezdte kifejteni a hatásait, és valószínűleg jelentősen át fogja formálni a nyersanyagpiacokat.

A rendelet elfogadása óta például az Etiópiából származó kávéra – ahol mintegy 5 millió család megélhetése függ a terménytől - érkező megrendelések meredeken lecsökkentek, és a kormány közleménye szerint az EU lépése nem csak az afrikai szegénységet növeli meg, hanem a blokk fogyasztói számára is árnövekedést okoz.

Tisztában vagyunk a termelői aggályokkal, de sajnos ki kell zárnunk az etiópiai kávét az ellátási láncainkból, hogy megfeleljünk az uniós jogszabályoknak

– írta Johannes Dengler, a német Dallmayr vezetője, amely a világ kávékereskedelmének nagyjából egy százalékát bonyolítja le. Szerinte a gazdák korai kizárására azért van szükség, mert a most megrendelt kávébabok 2025-ben belekerülhetnek a boltokban értékesített termékeikbe, ami nem felelne meg az EUDR-nek.

A JDE Peets kávéipari nagyvállalat is arról számolt be, hogy akár már márciusban kénytelen lesz kizárni több országot is, ha a helyi termelők nem biztosítják az átláthatóságot.

A háborúra fogják a műtrágyahiányt, de maguk az afrikaiak tehetnek róla Az afrikai kormányok és mezőgazdasági vállalkozók tehetnek róla, ha a kontinens élelemtermelését műtrágyahiány veti vissza, nem amire fogják: az ukrajnai háború.

Az EUDR értelmében az olyan árucikkek, mint a kávé, a kakaó, a szója, a pálmaolaj, a szarvasmarha, a fa és a gumi importőreinek - és az ezeket felhasználó termékeknek - bizonyítaniuk kell, hogy áruik nem erdőirtás által felszabadított területekről származnak, különben súlyos bírságokra számíthatnak.

Az erdőirtás ugyanis a fosszilis üzemanyagok után a második vezető oka a klímaváltozásnak.

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy több kezdeményezéssel is segíteni fogja a termelő országokat az EUDR-nek való megfelelés érdekében. Az ehhez hasonló programok azonban korábban már kudarcot vallottak a kontinensen, gyakorlatilag ugyanazon okok miatt, mint amiért az erdőirtás is korlátlanul folyik az országokban: korrupció, valamint az infrastruktúra és a digitalizáció hiánya.

A rendelet olyan termények ellátási láncait is felboríthatja, mint a kakaó, a szója vagy a pálmaolaj.

Fotó: ISSOUF SANOGO / AFP

Az EUDR megköveteli a vállalatoktól, hogy digitálisan térképezzék fel az ellátási láncaikat egészen a nyersanyagok termőföldjéig, ami potenciálisan több millió kisgazdaságot jelenthet Afrikában. A feldolgozók azonban ritkán állnak kapcsolatban a termelőkkel, inkább helyi közvetítőkre vagy az országok kormányaira támaszkodnak, amelyek a stabil kereskedelem érdekében nem valószínű, hogy valódi adatokat szolgáltatnának.

Ezen felül a fejlődő országokban az internetlefedettség hiánya továbbra is hatalmas probléma, a földjogi vitákról, a megbízhatatlan igazságszolgáltatásról, a klánok közti konfliktusokról és a környezetvédelmi szabályok semmibe vételéről nem is beszélve.

Emiatt a nagyvállalatok számára sokkal biztonságosabb, ha egyszerűen nem üzletelnek a problémás országokban, és olyan helyekre költöznek, ahol az ellátási láncok megbízhatóak.

Ez katasztrofális következményekkel fog járni az afrikai gazdaságok számára. Etiópia teljes exportbevételének a 30 százaléka a kávéból származik, ennek pedig a jelentős részét az EU-ban értékesítik. Az Elefántcsontpart és Ghána pedig a világ kakaótermelésének közel 70 százalékát állítja elő.

Szerencsére vannak alternatív beszerzési források, de a megfelelési költségek a teljes ellátási láncban, valamint a lehetséges büntetések sajnos jelentősen megemelhetik az élelmiszerárakat az Európai Unióban – hiába állítja azt a Bizottság, hogy a rendelet nem fogja emelni az élelmiszer-inflációt.