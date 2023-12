A Fico-kormány méretes megszorítási programot fogadott el, a 18 elemből álló csomag 1,96 milliárd euró bevételt eredményezhet, másrészt a szlovák kormány eddigi új kiadásai is az 1 milliárd eurót súrolják. A kormány jövőre többek között megemeli a bank- és dohányadót, ezenkívül a Slovnaft számára előírt olajadót is kiterjesztené, a második nyugdíjpillérbe történő járulékok mértékét lefaragja, valamint egy munkaszüneti napot is eltörölne – derült ki a hétfői kormányülésen tárgyalt dokumentumból.

A Mol leányvállalata, a Slovnaft sem ússza meg, jövőre 180 millió eurós pluszadóterhet kap a nyakába.

Fotó: AFP

Eszerint a pénzintézetekre kivetett különadó konkrétan 335 millió eurót hozna a konyhára. A bruttó nyereségre 30 százalékos adót vetnek ki, aminek mértéke évente 5 százalékponttal csökkent 2027-ig, amikor is 15 százalék lesz.

A Mol-leány Slovnaftot érintő olajadó kiterjesztése várhatóan 180 millió euró, a dohány jövedéki adója pedig 106 millió plusszal járhat (a cigaretta csomagja 40 centtel drágul). A második nyugdíjpillérbe befizetendő járulékok nagyságát 5,50 százalékról 4 százalékra viszik le, ez 365 millió euró megtakarítást jelent, a 7 százalékról 10 százalékra megemelt osztalékadó hozadéka 5,5 millió euró,

a szeptember elsejei munkaszüneti nap (az alkotmány napja) eltörlése éves szinten 130 milliót hoz a konyhára.

Az egyes minisztériumok büdzséjét 5 százalékkal visszavágják, e lépéstől 70-75 millió eurót várnak. Robert Fico kormányfő már korábban közölte, hogy a GDP-hez viszonyított 0,5 százalékponttal akarják jövőre csökkenteni az államháztartási hiányt, ami abszolút számokban kifejezve mintegy 650 millió eurót jelent. Ezzel együtt a deficit még így is elérheti a GDP 6 százalékát.

Robert Fico a 13. havi nyugdíj felturbózását is vállalta kampányában. Ezt az ígéretét betartja.

Fotó: Petr David Josek / MTI

Viszont bevezetik a teljes értékű, jövőre átlagosan 610 eurót jelentő 13. havi nyugdíjat, ráadásul az úgynevezett szülői bónuszt sem vezetik ki, és e két tétel együttesen mintegy 750 millió euró többletkiadással jár. Emellett januártól sport- és idegenforgalmi minisztériumot hoznak létre, ez 100 millió euró pluszkiadást jelent. Végezetül a jelzáloghitelesek megmentése is akár 90 millió eurót emészthet fel.