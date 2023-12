Kiszivárogatatták: Németország csökkenteni akarja az Ukrajnának szánt támogatás összeget

Egy a sajtóhoz kikerült dogumentum komoly félelmet kelt, hogy Olaf Scholz kancellár meghiúsíthatja az EU jövőbeli kísérleteit Kijev orosz invázió elleni harcának támogatására. A német költségvetés kényszerhelyzetben van, miután a Scholz kormány alkotmány ellenesen akart forrásokat átcsoportosítani vállasztási ígéreteinek betartására.

Komoly meglepetést okozhatott Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének Olaf Scholz német kancellár Fotó: AFP

Olaf Scholz kormányában egyre nő a feszültség, sokan a koalíció szétesését valószínűsítik. A német költségvetési válság a rezsiköltségeken túl az elektromos autózásra is drasztikus hatással lehet.

Az angolt The Telegraph most arról vasárnap arról számolt be, hogy Németország csökkenteni kívánja azt az összeget, amit az 20 milliárd eurós, Ukrajnának szánt fegyveralapjába (EFP) adna.

Berlin úgy véli, hogy az EPF-nek figyelembe kell vennie azt a több milliárd euró értékű katonai segítséget, amelyet Németország kétoldalúan nyújt Kijevnek. A dokumentum szerint Berlin azt javasolja, hogy az Ukrajnának szánt segítségbe számolják be "az EPF-nek nyújtott pénzügyi hozzájáruláson kívül, a katonai felszerelések közvetlen szállítását". Ugyanakkor a felszerelések biztosítását "teljes mértékben" Ukrajnának nyújtott segélynek kell tekinteni.