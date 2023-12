Hazai pályán nyomja le az amerikai diszkontáruházakat a Temu: a leggyorsabban növekvő kínai online áruház bő egy évvel ezelőtt lépett be az Egyesült Államok piacra, mégis máris látványos átrendeződést indított be az alacsony árakkal dolgozó diszkontok, mint a Dollar General, vagy a Dollar Tree szegmensében.

Világszerte egyre többen vásárolnak a Temun, főként alacsony árai miatt.

Fotó: Shutterstock

A novemberi adatokat látva a Reuters összesítése rámutat: a Temu 17 százalékos piaci részesedésre tett szert egyetlen év alatt az amerikai diszkontpiacon, szinte karnyújtásnyi közelségbe kerülve ezzel a 28 százalékot lefedő Dollar Tree-hez, de a 43 százalékkal rendelkező Dollar General sincs beláthatatlan távolságra már számára – miközben a Five Below-láncot annak 8 százalékával már messze maga mögé is utasította.

Michael Maloof, az Earnest Analytics elemzője kiemelte:

A Temut kivételesen alacsony árai teszik félelmetes vetélytárssá a diszkont-piacon, és pont az erős árazása az, ami miatt elsősorban a fizikai üzlettel is rendelkező diszkontok számára jelent versenyt, nem pedig a magasabb árréssel dolgozó online piacterek számára.

A Temu kínálatában a hírügynökség összesítése szerint megtalálni 12 dolláros nyári ruhákat, 20 dolláros cipőket, 4 dolláros otthoni kiegészítőket, de akár 10 dolláros pólókat is. (1 dollár = 353,74 forint)

A Temu üzleti modellje letarolja a világot A Temu üzleti modellje egyszerű: a kínai online piacon szinte mindent meg lehet vásárolni olcsón. A magas marketingköltségek mellett azonban kérdés, hogy meddig tartható a szokatlan olcsóság.

A kínai bolt anyavállalata, a PDD csoport éves viszonylatban 94 százalékkal közel 10 milliárd dollárra növekvő bevételről számolt be a szeptemberrel véget ért negyedév során, a cég így a részvénypiacon is jól teljesít, papírjaik az idén 67 százalékkal értékelődtek fel, öt év alatt pedig közel 600 százalékos erősödésről beszélhetünk.

Hatalmas erősödésen van túl a Temu anyavállalatának részvényárfolyama.

A Temu piacszerzésével párhuzamosan az amerikai diszkontok egyre több gonddal néznek szembe szektorálisan is: őket is erőteljesen sújtja a tengerentúlon elharapódzó bolti lopássorozat, ahogy a magas miatti lakossági költekezésben bekövetkező változások sem kedveznek az boltoknak – a Dollar General például az idén három alkalommal kellett megvágja profitvárakozását, a visszaeső forgalom mellett ugyanis árrésük is folyamatosan zsugorodik.