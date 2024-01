Donald Trump visszatérésének az esélye dominálja a pénteken véget érő davosi Világgazdasági Fórum idején rendezett vacsorákat, fogadásokat és magánbeszélgetéseket, a résztvevő gazdasági és politikai elit azt találgatja, mit hozna az újabb elnöksége.

Donald Trump visszatérése volt a vezető téma Davosban is.

Fotó: AFP

A CNBC többekkel is beszélt erről, és kirajzolódott egy általános kép: az amerikai ipar vezetői túlnyomórészt nyugtalannak tűnnek egy második Trump-időszak miatt, míg a külföldi vezérigazgatók rettegnek – különösen a bevándorlás korlátozásától és a lehetséges globális konfliktusoktól.

Egy, a neve elhallgatását kérő prominens amerikai üzleti vezető szerint a külföldiek félelme részben abból eredhet, hogy nem értik az amerikai kormányzatba épített fékek és ellensúlyok rendszerét.

„Nem vagyok benne biztos, hogy az európaiak értik, mennyire gyenge erejűek az elnöki rendeletek. Ellensúlyozza az igazságszolgáltatási rendszer, és a választás után valószínűleg a kongresszus is megosztott lesz. Jogos az óvatosság, de ez nem lesz a világ vége” – fogalmazott.

A Wall Street vezetői nyitottak és készülnek az újabb Trump-elnökségre.

Fotó: Shutterstock

Az ország túléli Biden és Trump újabb elnökségét is

Egy másik amerikai bankvezért kimondottan bosszantják a média túlzása azzal kapcsolatban, mekkora veszélyt jelentene egy esetleges újabb Trump-elnökség. Trump szerinte „csak ugat, de nem harap”. „Nyerni fog” – jósolta a vezérigazgató. „Sok politikája helyes volt” – tette hozzá.

Van, aki ezt a véleményét névvel is vállalja, például Jamie Dimon, a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan Chase vezérigazgatója, aki szintén úgy véli, hogy a volt elnöknek több dologban igaza volt, és ezért tartanak ki mellette a szavazói. Ő azonban nem ment odáig, hogy prognosztizálja Trump győzelmét, de azt sem gondolja, hogy elkerülhetetlen az apokalipszis.

Szerinte „az ország túléli” Joe Biden újraválasztását és Trump visszatérését is, bár sokan attól félnek, hogy az utóbbi kockázatokat jelent az amerikai demokrácia számára. „Én mindkettőre fel fogok készülni, megbirkózunk mindegyikkel, a cégem túl fogja élni mindkettőt, és virágozni fog” – nyilatkozta.

Jamie Dimon biztos benne, hogy a legnagyobb amerikai bank túléli Biden és Trump második elnökségét is.

Fotó: AFP

Választani két rossz közül

Egy nagy globális magántőke-társaság partnerét azonban meglepi, miért nem aggódnak jobban az amerikai vállalatvezetők azok után, hogy Trump nem fogadta el a 2020-as választás eredményét, ami a kongresszus épületének ostromához vezetett. Még a Trump-adminisztráció egyik illetékese is úgy gondolja, hogy most még több ok van az aggodalomra, mert nem térnek vissza az esetleges új kormányzatba azok az emberek, akik annak idején féken tartották az elnököt, és megakadályozták, hogy még több kárt okozzon.

Stephen Schwarzman, a Blackstone vezérigazgatója szerint nagyrészt abban is egyetértenek a kollégái, hogy Trump és Biden is rossz választás, sok szól mindkettejük ellen.

„Nagyon érdekes az idei elnökválasztás a sok negatívum miatt. Meglátjuk, mi lesz. Ezeken a választásokon mindig vannak meglepetések” – mondta.

Ben Smith, a Semafor gazdasági hírportál alapítója sokaktól hallotta Davosban, hogy valószínűleg Trump győz majd, de szerinte a résztvevők hagyományosan rossz jósképességeit figyelembe véve ez inkább Biden esélyeit növeli. A Világgazdasági Fórum előrejelzései ugyanis a múltban rendszeresen tévesnek bizonyultak.

A tech szektor nem kommentál

Míg a Wall Street vezetői nyitottak voltak és készülnek egy 2024-es Trump-győzelemre, a technológiai szektor főszereplői nem hajlandók beszélni sem róla, sem a potenciális fenyegetésről, amit a visszatérése jelent.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nem aggódik Trump esetleges visszatérése miatt.

Fotó: AFP

„Az amerikai kormány nyilvánvalóan a Salesforce egyik nagy ügyfele, így hatással van ránk, ki van hatalmon. De ugyanaz a cég maradunk, akárki lesz is az elnök” – mondta a Bloombergnek Marc Benioff, a felhőalapú szoftvercég vezérigazgatója.

Hasonló a véleménye Sam Altmannek, az OpenAI vezérigazgatójának is. „A választás nagy dolog. Hiszem, hogy Amerika rendben lesz, bármi történjen is ezen a választáson” – jelentette ki.

Adena Friedman, a Nasdaq vezérigazgatója szerint túl korai még arra összpontosítani, mit jelentene az országnak egy újabb Trump-elnökség.

„Őszintén szólva azt gondolom, először meg kell várnunk, mi lesz az előválasztások eredménye” – vélekedett.

Trump ebben a tekintetben is jól áll, elsöprő győzelmet aratott az első, iowai kaukuszon.

A világ országai is készülnek esetleges visszatérésére a Fehér Házba. A legtöbben aggodalommal, mint például Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, aki szerint a volt elnök fenyegetést jelent Európa számára. Az első terminusa alatt megszokott kiszámíthatatlanságtól azonban még azok a vezető politikusok is tartanak, akik esélyt látnak a második elnökségében.