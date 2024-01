A hajdan az autógyártás fellegvárának számító, gigantikus üzemeiről és füstölgő kéményeiről elhíresült Detroit mára az Egyesült Államok egyik szégyenfoltja lett. A gyárak bezártak, az egykor büszke autóipari munkások munkanélküliként tengődnek, az elvándorlás hatalmas méreteket ölt. Ez a szomorú kép várhat az észak-szlovákiai Alsókubinra (Dolny Kubin), ha a most virágzó üzemek vezetői nem gondolkodnak előre, és nem mozdulnak el az elektromosautó-gyártás felé – legalábbis ez áll a Bloomberg elemzésében.



Fotó: AFP

Tény, hogy az 5,5 milliós Szlovákiában és a 10,6 millió lakosú Csehországban egy főre vetítve több autó gyártanak, mint bárhol a világon.

Az is megkérdőjelezhetetlen, hogy az elmúlt évtizedekben ezek az autóipari gigabázisok az országok felzárkózásához, fejlődéséhez jelentősen hozzájárultak. Elég csak a Malda Boleslavban működő Skoda-gyárra vagy éppen a pozsonyi Volkswagen összeszerelő üzemre gondolni. Alsókubinban pedig egy osztrák autóalkarész-gyártó óriás, a Miba AG verte fel a sátrát, fellendítve a környék gazdaságát, nem is beszélve a várostól nem messze lévő KIA-gyárról. Most azonban jelentős kihívásra kell választ adniuk a gyárak vezetőinek, amit az egész autóipart érintő struktúraváltás, az elektromos autózás térnyerése jelent.

Felszín vs. mélység

Első ránézésre nincs semmi probléma, a Volkswagen 2025-ben megkezdi a teljesen elektromos SUV-modellek gyártását Szlovákiában – erről már megszületett a végleges döntés a konszernnél, mint ahogy arról is, hogy a Volvo Kassa környékén épít új gyárat, ahol szintén elektromos modelleket szerelnek majd.

Az igazi gond a beszállító kisebb üzemekkel van.

A kérdés az, hogy a kis-közepes vállalkozások, amelyek tömeges foglalkoztatók, és a gazdaság gerincét adják, miképpen lesznek képesek alkalmazkodni az új viszonyokhoz és az elektromos autózáshoz?

Különböző forgatókönyvek vannak, de a legpesszimistább, a pozsonyi Globsec agytröszt által készített szerint akár 85 ezer munkahely, a szlovákiai állások 4,5 százaléka is megszűnhet az elektromos autózás térnyerése miatt.



Kormányprioritás – eredmények nélkül

A Cseh Köztársaságban a miniszterelnök érzi a lépéskényszert, és Szlovákiához hasonlóan tárgyalóasztalhoz ült az akkumulátorgyártók képviselőivel, ám az egyeztetések eddig jóval kevesebb eredményre vezettek, mint Magyarország vagy Lengyelország esetében.

Ha nem lépünk időben, a foglalkoztatással gyűlik meg a bajunk

– írta le reálisan a helyzetet Alexander Matusek, a szlovákiai autóipari lobbicsoport elnöke.

Nem lehet túlbecsülni az autóipar jelentőségét a két ország gazdaságában. Amellett, hogy exportjuk negyedét adja a szektor, az elmúlt két évtizedben mindkét ország gazdasága az átlagánál gyorsabban nőtt (Szlovákia plusz3,5 százalék, Csehország plusz 2,4 százalék), ami elképzelhetetlen lett volna az autóipar nélkül.

Szlovákia ipari termelésének fele az autógyártóktól és beszállítóiktól származik. Négy autógyártónál és 350 beszállítónál összesen 260 ezer ember dolgozik északi szomszédunknál. Csehországban ennek majdnem a duplája az ágazatban foglalkoztatottak száma.

Fotó: AFP



Alsókubin – a tipikus példa

A Zsolna környéki 18 ezer fős város mellett található a koreai Kia üzeme is. Két évtizedbe telt, hogy

a 20 százalékos munkanélküliségi ráta 4 százalékra csökkenjen

– ebben persze a Miba nevű alkatrészgyártónak is nagy szerepe volt (a cég egyébkét sebességváltó-alkatrészeket készít a Stellantis és a VW számára).

Most azonban már fogja a fejét Jan Prilepok polgármester is. Most még kedvező a helyzet, azonban a városvezető szerint bár a beszállítók készek alkalmazkodni az elektromos autózáshoz, a döntés az anyacégek kezében van –

Ezt komoly fenyegetettségnek gondoljuk, a Nokia példája óva inthet

– panaszkodik a politikus.

A gond abból adódik, hogy

egy elektromos autó nagyjából tizedannyi alkatrészből áll, mit egy hagyományos, belső égésű motorral szerelt társa, igaz, az alkatrészek átlagára is magasabb. Ugyanakkor olyan, eddig fődarabnak számító, értékes alkatrészere, mint például a sebességváltó, egyszerűen nincs szükség az e-autózásban.

De a befecskendező rendszerek és a kipufogók gyártása sem értelmezhető.

Ugyan a Volkswagen tavaly bővítette a pozsonyi gyárat, és itt készíti a Skoda Superbeket és a Volkswagen Passatokat, de ezek az „utolsó mohikánok” lehetnek, és őket is elektromos modellek követhetik – az persze minden előzetes gyártói prognózis ellenére nagy kérdés, hogy valójában mikor.

Kritika van bőven

Az autóiparban sokan Brüsszelt hibáztatják az iparág aláásásáért. Zdenek Zajicek, a cseh ipari szövetség vezetője szerint a váltás túl gyors, és a cégek még jobban küzdenek majd, hogy felvegyék a versenyt Kínával.

Az erőltetett átállás versenyhátrányt okoz számunkra

– hangsúlyozta egy interjúban. És a belengetett versenyhátrány már valósággá is vált egyes cégeknél: csaknem 200 alkalmazottját küldte el a verebélyi Kongsberg Automotive. A sebességváltókat gyártó társaság a növekvő költségek miatt kényszerült erre.

Valóban szomorú lehet a jövő, ugyanis

az autógyárak bővítési döntéseiben nagy szerepet játszik, hogy hol találhatók akkumulátorgyárak. Ezen a téren Szlovákia lemaradt Magyarországtól, és Lengyelországtól

– véli

Vazil Hudak, Szlovákia volt gazdasági minisztere és a Globsec agytröszt alelnöke.

„Drámian változik a helyzet” – erősíti meg az eddigieket az alsókubini, 750 embert foglalkoztató Miba vezérigazgatója. Vladimir Toman szerint jelen pillanatban nincs garancia arra, hogy a cég minden alkalmazottját meg tudja tartani.