A mezőgazdaságnak járó adókedvezmények sokakat felháborító eltörlése nem egy csapásra, hanem fokozatosan fog megtörténni a német kormány szerint, ez azonban nem nyugtatta meg a gazdákat, akik szerint a lépést csak a Scholz-kabinet pénzszórása tette szükségessé – írta a Reuters.

A német kormány ellen tüntető gazdák berlini utakat torlaszoltak el decemberben.

Fotó: John Macdougall / AFP

A mezőgazdaságban használt gázolajra vonatkozó adókedvezmények eltörlését Olaf Scholz kancellár kormánykoalíciója még december közepén jelentette be, felháborítva az ország földműveseit, akik több tüntetést is rendeztek Berlinben, és több utcát is lezártak a munkagépeikkel.

A forró hangulatot a kormány most azzal próbálta meg lehűteni, hogy ez a folyamat több évig fog tartani, és a gazdáknak nem kellene azonnal megemelkedett költségekkel számolniuk.

A bejelentés szerint a kedvezményeket idén 40, 2025-ben és 2026-ban pedig 30 százalékkal csökkentenék, ezzel teljesen elvéve a mezőgazdasági támogatásokat.

A lépés csak egy a megszorítások közül, amelyeket a kormány a 2024-es költségvetési hiány miatt jelentett be az elmúlt egy hónapban. Erre azután volt szükség, hogy Scholzék a pandémiás segélyekből próbálták meg befoltozni a büdzsét, ám az alkotmánybíróság ezt elutasította, a pénzügyminisztérium pedig rendkívüli kiadási stopot rendelt el.

A támogatások elvétele, valamint az adóemelések elsősorban olyan területeket érintenének, amelyeket a Scholz-kabinet „környezetszennyezőnek” ítélt – érdekes módon a tavaly év végi költségvetési válság pont amiatt robbant ki, hogy a kormány túlvállalta magát a klímavédelmi projektek finanszírozásával.

Ez természetesen kevés vigaszt nyújt a mezőgazdaságban dolgozóknak, akiknek az után most ismét magas üzemanyagárakkal kell majd szembenézniük. A német mezőgazdasági szakszervezet, a DBV pedig bejelentette, hogy újabb tüntetéseket fognak szervezni a döntés ellen. A kedvezmények elvétele azonban nem csak a földműveseket érintené, az állami támogatásokra épülő mezőgazdasági rendszer felborítása ugyanis

súlyos élelmiszerár-emelkedéshez vezethet, tovább terhelve a megélhetési válságtól szenvedő lakosságot.