Brüsszel kibökte, miért nem jön az összes pénz: bevándorlás, gyermekvédelmi törvény Magyarázatot fűzött döntéséhez az Európai Bizottság arról, miért nem utalják az összes Magyarországnak járó pénzt, csak egy részét. Olyan indokok is szerepelnek a listán, amelyeket a hazai kormánypártok jogi köntösbe bújtatott politikai támadásnak ítélnek. Az is kiszivárgott, hogy a magyar kormányt rendszeresen bíráló politikai pártok a kezdődő európai uniós csúcs előtt az utolsó pillanatokban is igyekeztek megakadályozni, hogy Magyarország hozzájuthasson a neki járó, de visszatartott eurótízmilliárdokhoz.