Brüsszel kibökte, miért nem jön az összes pénz: bevándorlás, gyermekvédelmi törvény

Döntés született Brüsszelben, amelyről szerdán közleményben tájékoztatott az Európai Bizottság: Magyarország megkaphatja a tőle visszatartott 30 milliárd euró európai uniós forrás egyharmadát. A bizottság később egy magyarázó dokumentumot is közzétett, amelyből kiderül, miért marad kétharmadáig üres a pohár. A listán olyan tételek is szerepelnek, amelyeket a magyar és a korábbi lengyel jobboldali kormányok európai politikai ellenfelei hangoztattak, és amelyeket Budapesten és Varsóban is jogi öltözetbe bújtatott politikai támadásnak neveztek.

Szerdán még korábban az is kiszivárgott, hogy a magyar kormányt rendszeresen bíráló politikai pártok a kezdődő európai uniós csúcs előtt az utolsó pillanatokban is igyekeztek megakadályozni, hogy Magyarország hozzájuthasson a neki járó, de visszatartott eurótízmilliárdokhoz.

Az ő politikai leszerelésüket célozhatja, hogy csak részben szabadították fel a forrásokat, illetve az ehhez fűzött indoklás.

Az Alapjogi Charta: még mindig fenyegeti Magyarország

Az indoklás egyik része azt részletezi, milyen területeken látják úgy Brüsszelben, hogy Magyarországtól azért tartsanak vissza pénzt, mert sérül az országban az Európai Unió Alapjogi Chartája. Ezek a dokumentum megfoglamazásában a következők:

Az un. gyermekvédelmi törvény

Az oktatási szabadságot övező komoly kockázatok

A menedékjog

Mindezek konkrét hatással bírnak a kiutalásoknak arra a feltételére, hogy igazodni szükséges a Chartához három kohéziós program és a migrációs és integrációs alap tekintetében - fogalmazott a bizottság. Az aggályok megszűnnek, ha Magyarország olyan intézkedéseket tesz, amelyek révén tiszteletben tartják a Chartát – teszik hozzá.

A fennmaradt jogállamisági aggodalmak

Külön fejezetben magyarázza a testület, milyen területeken vélik úgy Brüsszelben, hogy Magyarország továbbra sem felel meg a jogállamisági elvárásoknak, amelyeket az Európai Parlament is megfogalmazott.

Számos kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen – említi az indoklás (annak részletezése nélkül, hogy más uniós tagállamok ellen még több eljárás folyik). Ezeket a területeket sorolják fel:

A civil szervezeteke jogai

Az oktatási szabadság

A médiaszabadság

A migránsok és menedékkérők jogai

Az LGBTIQ személyek jogai

Az egységes piac működése

A bizottság nem fog habozni, hogy további intézkedéseket tegyen szükség esetén a jogállamiság és az egységes piac védelmében – írták a dokumentumban. Majd hozzáteszik: amikor a bizottság javaslatára az Európai Tanács egy éve jogállamisági feltételekhez kötötte a kifizetéseket, a következő területeket jelölték meg: a közbeszerzések, a böüntetőeljárások, az összeférhetetlenségek és a korrupció elleni harc. A dokumentum szerint Magyarország mindezideig nem értesítette a bizottságot olyan új intézkedésekről, amelyek orvosolnák ezeket a szerintük fennálló problémákat, így a költségvetési korlátozás érvényben marad.