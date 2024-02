Vásárlók tömegei bojkottálják a világ legnagyobb gyorsétterem- és kávézóláncát

A háborúval kapcsolatos tiltakozások és bojkottkampányok nem kímélik a világ legnagyobb kávézó- és gyorsétteremláncát sem. A Starbucks termékeinek kerülésére irányuló felhívások futótűzként terjedtek el, miután nézeteltérés támadt a vállalat és a Workers United között. A Starbucks ugyanis tavaly októberben beperelte a dolgozók szakszervezetét, egy közösségi médiában közzétett bejegyzés miatt.

Fotó: NurPhoto

A kávézólánc azt állította, hogy a Workers United a palesztinokkal való szolidaritásának kifejezésére használta fel a vállalat logóját.

A szakszervezet azzal vágott vissza, hogy a Starbucks a terrorizmus és erőszak támogatásával rágalmazta meg – írta a The Financial Times.

A bojkott hatása

Az elemzők sem biztosak abban, hogy az iparági óriás gyengülő eladásai hátterében a vásárlói bojkottnak pontosan milyen szerepe van. Ami biztos, hogy a járvány kitörése óta az Egyesült Államokban az energia 37 százalékkal, az élelmiszerárak csaknem 24 százalékkal emelkedtek, amely szintén nem használt sem a vásárlói, sem a befektetői hangulatnak – írta a Financial Times.

Az amerikai eladások csökkentek tavaly november óta, amelyen a „Red Cup Day” sem segített. Ez egy általában november közepén évente megrendezett karácsonyi promóció, amelynek keretében a Starbucks egy újrafelhasználható piros ünnepi poharat ad például a mézeskalácsos latte rendelése mellé. A poharat fel lehet használni bármelyik Starbucks-üzletben, így 10 centet lehet spórolni a következő rendelésnél.

A világszerte tapasztalható növekvő geopolitikai feszültséget a McDonald’s is megérezte; a nemzetközi piacon, különösen a közel-keleti térségben is csökkent a forgalma. Ennek oka minden bizonnyal a hamburgeróriás ingyen ételt ajánlott fel az Izraeli Védelmi Erőknek. A McDonald’s azonban mindezt cáfolja, és állítása szerint semmilyen módon nem támogatja a konfliktusban érintett kormányokat – számolt be a The Financial Times.

A vásárlói hangulatot, ugyanúgy, mint a dezinformációk terjedését, és az általuk kiváltott reakciókat a közösségi média kétségtelenül erősen befolyásolja. Hasonló reakciónak lehet tekinteni a bloggervideókat, amelyekben alternatívaként, házi készítésű Starbucks-italokat kínálnak, tovább folytatva a vállalat bojkottját.