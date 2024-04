A magyar-kínai kapcsolatok egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügyi együttműködés, Magyarország hídfőállást jelent az európai pénzügyi piacra belépő kínai pénzintézetek számára

– jelentette ki a Pénzügyminisztérium szerdai közleménye szerint Varga Mihály, miután a Bank of China, a China Construction Bank és a China Development Bank vezetőivel tárgyalt Pekingben.

Kína regionális pénzügyi központként tekint Magyarországra / Fotó: Kiss András Kristóf / Varga Mihály Facebook

A pénzügyminiszter kiemelte: a kínai pénzintézetek bíznak a magyar gazdaságban, az elmúlt években több kínai bank is Magyarországot választotta működése helyszínéül. A Bank of China, a China Construction Bank és a Kínai Fejlesztési Bank magyarországi működése jó példa arra, hogy a kínai pénzintézetek európai hídfőállásként tekintenek hazánkra – hívta fel rá a figyelmet a pénzügyminiszter. Mint mondta: Magyarország is eredményesen lépett a kínai pénzügyi piacra, az elmúlt években sikeres államkötvény-kibocsátásokat hajtott végre a kínai és hongkongi kötvénypiacokon, ezzel biztosította, hogy hazánk finanszírozása több lábon álljon. 2021-ben a világon elsőként sikeres Zöld Panda kötvénykibocsátást hajtott végre Magyarország a kínai piacon, és 1 milliárd renminbi, azaz mintegy 50 milliárd forint értékű zöld államkötvényt bocsátott ki – fejtette ki a pénzügyminiszter.

A tárcavezető közölte: az idei év második felében is számolunk egy Panda-kötvény kibocsátással, amely tovább erősítheti a magyar adósságkezelés biztonságát.