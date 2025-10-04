Deviza
MKIK
Nagy Elek
Orbán Viktor
bejelentés

Hamarosan óriási bejelentést tesz Orbán Viktor

Közös sajtótájékoztatót tart szombaton délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A kormányfő a közösségi oldalán jelezte, hogy óriási bejelentést tesz. Hamarosan jövünk a részletekkel, a Világgazdaság élőben tudósít az eseményről.
Németh Tamás
2025.10.04., 09:26

„Óriási bejelentés, hamarosan élőben" – írja közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök posztja szerint 10 óra 30 perctől lesz érdemes figyelni. 

Orbán Viktor a Facebookon jelezte: nemsokára óriási bejelentés jön
Orbán Viktor a Facebookon jelezte: nemsokára óriási bejelentés jön Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő bejegyzése arról szól, hogy közös sajtótájékoztatót tart szombaton délelőtt Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Bár a sajtómeghívóban nem tüntették fel, hogy miről lesz szó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata visszavezetése is téma lehet az eseményen. 

Nagy Elek márciusban, a gazdasági évnyitón is beszélt az adózás egyszerűsítéséről, akkor azt mondta, az adózás egyszerűsítésének célja, hogy a vállalkozó a működésre és a növekedésre tudjon koncentrálni. Ez a legkisebb vállalkozásokat érinti a legjobban, nagyjából félmillió vállalkozót. A kata kapcsán arra mutatott rá, hogy igény van a módosításra, a megoldás az lenne, hogy számlázhassanak a cégeknek, de a cég fizesse meg az adót. Erre van példa, a természetbeni juttatás, ha munkavállaló elmegy a fodrászhoz, ráteszik a 43 százalékot, és el lehet számolni.

Mi lehet még?

A szombati rendkívüli eseményen ezekről is bejelentést tehet a miniszterelnök és az MKIK elnöke.

  • Szeptember végén derült ki, hogy az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét. Mindkét konstrukciót a Demján Sándor Program keretében hirdette meg a pénzintézet, ezért az átfogó, több intézkedésből álló támogatási program is előkerülhet. 
  • A Széchenyi-kártya hitelének kamata 3 százalékra csökkent, ami jelentős támogatás azoknak, akik mernek beruházni és fejlesztésekbe kezdeni – az eddigi eredményeket is ismertethetik.
  • Ráadásul októberben indul az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi rendezvénysorozata az MKIK Vállalkozásfejlesztési Program szervezésében. A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre a kamara közbenjárásával. Bőven van tehát téma. 

Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít. 

Pénz után könnyítés: itt van az őszi adócsomag, ennek sokan fognak örülni – belenyúl az szja-szabályokba a kormány
Számos könnyítést kapnak azok édesanyák, akik október elsejétől szja-mentessé váltak – közölte Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen. Még a nap folyamán társadalmi egyeztetésre bocsátják az őszi adócsomag első részét, a második csomag, ami már adócsökkentéseket tartalmaz, csak novemberben lesz ismert.


Orbán Viktor az adópolitikáról a legutóbb itt beszélt:

 

