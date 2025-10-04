Bombaüzlet, de ki nem találná senki: kimenekült a BYD-ból, most ide fekteti be a pénzét a világ leghíresebb tőzsdeguruja

A Berkshire Hathaway lesz az Occidental petrolkémiai részlegének a vevője. A tranzakció keretében Warren Buffett cége 9,7 milliárd dollárt fizet az OxyChem üzletágért. Ez a Berkshire legnagyobb felvásárlása az Alleghany biztosító 2022-es, 11,6 milliárd dolláros megvétele óta. A bejelentést követően a Berkshire árfolyama 0,17 százalékot, míg az Occidental Petroleum 7,31 százalékot esett a csütörtöki kereskedésben.
A houstoni székhelyű Occidental közel 50 milliárd dollárt költött riválisok vásárlására az elmúlt hat évben – részben a Berkshire finanszírozásának köszönhetően. Buffett konglomerátuma az elmúlt években felépítette részesedését az Occidentalban, és jelenleg a vállalat nagyjából 27 százalékát birtokolja.
Bár az Occidental olaj- és gáztermelése felfutott, az akvizíciók hatalmas terhet jelentenek, s az olajárak csökkenése is morzsolja a vállalat bevételeit.
Az Occidental részvényei nyomás alá kerültek az elmúlt hónapokban, mivel az amerikai olajárak hordónként 60 dollár közelébe estek
a január közepi 80 dollárról. Most az Occidental azt tervezi, hogy az OxyChem eladásából származó bevételből 6,5 milliárd dollárt adósságok visszafizetésére fordít. Az ügylet nyomán nagyobb hangsúlyt fektetnek olaj- és gáztervekre, s elkezdik visszavásárolni a részvényeiket.
Az Occidental árfolyamának esését az elemzők azzal magyarázták, hogy a vállalat ingatag, de jövedelmező üzletágat értékesít, olyan időszakban, amikor a petrolkémia nem éppen a legjobb üzlet.
Az OxyChem termékeit a víztisztítás, az akkumulátorok újrahasznosítása és a papírgyártás során használják.
A júniusban zárult üzleti évben 5 milliárd dollár árbevételt könyveltek. Nem ez Berkshire belépője a vegyiparba: 2011-ben 10 milliárd dollárért vásároltak fel a speciális vegyipari gyártót, a Lubrizolt.
A 95 éves Warren Buffett 2019-ben került kapcsolatba az Occidentallal, amikor az olajtársaság megpróbálta túllicitálni a Chevront az Anadarko Petroleum megvásárlásakor. Akkor Buffett 10 milliárd dollár értékben vásárol elsőbbségi részvényeket az Occidentaltól, s megtámogatta a cég 38 milliárd dolláros ajánlatát.
Buffet nemrégiben azzal keltett feltűnést, hogy apránként eladta összes, a kínai BYD-ben lévő részesedését, holott korábban a legnehezebb időkben is kitartott a cég mellett. A BYD letért a növekedési pályáról, amint azt a hozzá képest gyászos szeptemberi értékesítési statisztika is jelzi.
