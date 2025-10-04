Orbán Viktor már reggel tájékoztatott: vérszemet kaptak, kész a háborús stratégia – a miniszterelnök elárulta, amit biztosan nem tesznek az oroszok

„Forró ősz előtt állunk. A brüsszeliek vérszemet kaptak. Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek" – írja a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékeztetett: „Koppenhágában világossá tettem, hogy ebből mi nem kérünk. De világossá kell tegyük újra és újra. Ki kell tartanunk, mert csak így tudunk kimaradni a háborúból."

„A brüsszeliek azt hiszik a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke. Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk. Aláírásgyűjtésre fel!" – áll a kormányfő szombati bejegyzésében.

Az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján Orbán Viktor miniszterelnök határozottan szembement az európai háborús tervvel. Miközben a legtöbb vezető abban bízik, hogy Ukrajna képes lehet legyőzni Oroszországot a frontvonalon, Magyarország diplomáciai megoldást javasol – hangsúlyozta a kormányfő újságíróknak kétnapos csúcsról korábban.

A csúcson komoly vita bontakozott ki a háborús stratégia költségeiről és időtartamáról. Orbán Viktor szerint az európai terv gyenge pontjai a bizonytalan időhorizont és a hatalmas pénzügyi terhek, amelyek elsősorban az európai gazdaságokat terhelnék, miközben az amerikai fegyveripar profitálna. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország béketervet dolgozott ki, amely a tárgyalásos megoldásra épül, és az európai integrációban önállóan kívánna fellépni Oroszországgal szemben. „Mi nem akarunk háborús felekké válni, és nem kötjük össze a sorsunkat az ukránokkal” – fogalmazott.

A magyar miniszterelnök azt is egyértelműen elutasította, hogy Oroszország befagyasztott pénzeszközeit használják fel Ukrajna támogatására. Orbán Viktor világosan közölte a magyar álláspontot, azonban a vita folytatódik az EU-n belül, döntés a következő csúcstalálkozón születhet.

A magyaroknak nem kell foglalkoznia azzal, mit akar a másik 26

Komolynak nevezte a szándékot a hazautazását követően a közmédiának adott interjúban a miniszterelnök, hogy el akarják venni az egyhangú döntéshozatalt Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Azonban jelezte, hogy Magyarországnak joga van ehhez, egyenként mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját népe eldöntse, hogy akar-e másik néppel együtt lennie az unióban.

- mondta a kormányfő, hozzátette, hogy segíteni kell az ukránoknak, de kérdéses, hogy miért kell mások rossz sorsát magunkra húznunk. "Sajnáljuk őket, együtt érzünk velünk, támogassuk őket, de nem akarok velük együtt élni", jegyezte meg.

Hangsúlyozta, Magyarországot meg akarja kímélni, hogy mi is benne legyünk a háborúban. "Nem akarunk meghalni Ukrajnáért."

Azt javasolja, hogy kössünk velük megállapodást, mint az angolokkal, ehhez jogunk van, akármit találnak ki, ezt nem tudják megváltoztatni.