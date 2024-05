A britek már a gyerek zsebpénzén is spórolnak

Egyre kevesebb zsebpénzt kapnak a brit gyerekek, de megtalálják a módját, hogy másképpen fedezzék a szükségleteiket, derült ki egy olyan applikáció adataiból, amelyen keresztül 308 ezer kiskorú intézi az utalásait.

A brit gyerekek házimunkával egészítik ki a zsebpénzt / Fotó: Shutterstock

A szigetországi családoknak csak a harminc százaléka ad rendszeresen zsebpénzt a gyereknek a tavalyi 32 százalék helyett, és az összeg is tíz pennyvel, átlagosan heti 3,78 fontra (1700 forintra) csökkent. A zsebpénzt így most csak a gyerekek bevételének 14 százalékát teszi ki.

Ennél jóval többet keresnek házimunkával – átlagosan évi 479,96 fontot, vagyis hetente 9,23 fontot (217 ezer, illetve 4200 forint).

A brit gyerekek ugyanis pénzt kérnek minden elvégzendő feladatért – és egyre emelik az árakat.

Az autómosás díja egy év alatt 32 százalékkal, átlagosan 3,25 fontra (1500 forintra) nőtt, az újságkihordásé két százalékkal, heti 23,1 fontra (10 436 forintra). A legtöbbet azonban a fűnyírásért kérik: 3,47 fontot (1567 forintot) – 36 pennyvel többet, mint tavaly.

A viszonteladás szempontjából azonban kevésbé jó az év, az ebből származó gyerekjövedelem 15 százalékkal, heti 22,62 fontra (10 220 forintra) csökkent – számolt be az eredményről a Sky News internetes oldala.

Mire költik a zsebpénzt?

A legérdekesebb az a kérdés, hogy mire költik a gyerekek a pénzüket. Az első tíz helyezett sorrendje: Amazon, Tesco, McDonald’s, Primark, Co-op, PlayStation, Xbox, Sainsbury’s, Asda és a Shein divatmárka, amely kiszorította az Apple-t a kedvencek közül.

Az autómosás díja egy év alatt 32 százalékkal drágult / Fotó: Shutterstock

„A gyerekek egyre inkább más, kifinomultabb módon egészítik ki a zsebpénzüket. Fantasztikus látni, hogy elmozdultak a nagyobb függetlenség és érettség felé, jó előjel a fényes, pénzügyileg magabiztos jövőre nézve” – értékelte Will Carmichael, a NatWest Rooster Money alapítója és vezérigazgatója.

Ezt az érettséget jól mutatja a gyerekek 9,5 százalékos megtakarítási aránya, ami nem sokkal marad el a felnőttekétől (10,2 százalék).

A játék, a nyaralás és a jövő volt a három legfontosabb megtakarítási ösztönző.

Mennyi zsebpénzt adjunk a gyereknek?

Sok szülő örök dilemmája, hogy mennyi pénzt érdemes adni a gyereknek, és mit várjanak el tőlük cserébe? Kirsty Ketley nevelési tanácsadó hatéves koruk óta ad zsebpénzt a gyerekeinek, a 11 éves lányának heti öt, a hétéves fiának két fontot (2259, illetve 903 forintot).

„Gyakran mondom a szülőknek, hogy már akár egy négyéves gyereknek is lehet egy kis zsebpénzt adni, mert az életben fontos készség megtanulni, hogyan menedzselje valaki a pénzt” – nyilatkozta a hírtelevíziónak.

A legtöbbet a fűnyírásért kérik / Fotó: Shutterstock

Egyetért vele Konnie Huq televíziós és rádiós műsorvezető, forgatókönyvíró és gyermekkönyvek szerzője is, aki szerint a zsebpénz kiváló módja annak, hogy a gyerekek megtanuljanak keresni és költeni. Az ő két fia is kap zsebpénzt, és ez „felelősségre” és „pénzügyi műveltségre” tanította őket, és ezt továbbviszik majd a felnőtt életükben is.

Nem mindenki ért ezzel egyet, mert úgy gondolják, hogy a zsebpénz rossz üzenetet küld a gyerekeknek, tálcán kínálja nekik a pénzt, az életben pedig ez nem így működik.