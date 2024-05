Nagy utazásokra készülnek idén nyáron az amerikaiak

Amerikaiak millió keltek útra a földön és a levegőben, hogy megünnepeljék május 27-ét, az emlékezet napját, tisztelegjenek a katonák előtt. Elemzők arra számítanak, hogy ez csak a kezdet, és egész nyáron sokan fognak utazni és nyaralni.

Milliók keltek útra az emlékezés napi hosszú hétvégén az Egyesült Államokban / Fotó: Tayfun Coskun / Anadolu / AFP

A jelek eddig biztatóak: a hosszú hétvége előtti csütörtök volt a második legforgalmasabb a repülőterek történetében majdnem 2,9 millió utassal – egészen péntekig, amikor hárommillióval megelőzték, pedig a rossz idő miatt sok járatot töröltek. Az autóklub (AAA) előrejelzése szerint pedig a hétvégén 43,8 millió amerikai autózott legalább ötven mérföldet (nyolcvan kilométert). Ez négy százalékkal több a tavalyinál, és megközelíti az örök csúcsot jelentő 2005-ös 44 milliót.

Majdnem húsz éve nem láttunk ilyen utazási számokat az emlékezet napján

– írta közleményében Paula Twidale, az AAA Travel első alelnöke.

Ha ez a lendület egész nyáron megmarad, az komoly bevételt jelentene az olyan szabadidős vállalkozásoknak, mint a Royal Caribbean, a szállodák, éttermek és vidámparkok, és gazdasági lökést adna a nagy idegenforgalmú városoknak is.

A légitársaságok rekordszámú utasra számítanak a nyaralási szezonban, becsléseik szerint 271 millió ember repül majd június 1. és augusztus 31. között. Ha igazuk lesz, akkor ezzel a tavalyi 255 milliós csúcsot döntik meg – emlékeztetett az AP amerikai hírügynökség.

Jó lesz a nyár, de gyengébb a tavalyinál

A Bank of America Institute is hasonlóra számít. A bank elemzői újságíróknak tartott minapi virtuális prezentációjukban elmondták, hogy a kártyaadatokban tükröződő tendenciák, a 2010 ember körében végzett felmérés eredményei és a pénzintézet más forrásai alapján ígéretesnek tűnnek a nyári szabadidős kiadások. Várhatóan valamivel alacsonyabbak lesznek ugyan, mint tavaly, de így is erősek.

Az ország a katonai szolgálatban elesettekre emlékezett / Fotó: Adam Gray / AFP

A fogyasztói felmérésből például kiderült, hogy az emberek 72 százaléka tervez utazást, 36 százaléka már tudja is, hová megy.

A fiatalabbak közül többen szándékoznak külföldre utazni, mint az idősebbek körében, ráadásul hosszabb nyaralásokra készülnek, és többet is terveznek költeni.

Az év első négy hónapjában a bank kártyás ügyfelei Japánban, Dél-Koreában, Svájcban, Kolumbiában és Costa Ricán költötték a legtöbbet, áprilisban Európában (32 százalék), Kanadában és Mexikóban (23 százalék), illetve a Karib-térségben (13 százalék).

Még a jó, de nem kiemelkedően magas bérnek számító évi 75 ezer dollárnál (26,5 millió forintnál) kevesebbet keresők több mint 60 százaléka is szándékozik utazni, a 150 ezer dollárnál nagyobb bevételűek körében pedig ez az arány meghaladja a 80 százalékot, számolt be a jelentésről a CNN amerikai hírtelevízió.

Nyáron még többen terveznek utazást / Fotó: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Veszélyes az eladósodás

A jó időknek azonban véget vethet, hogy folyamatosan nő az amerikai háztartások eladósodása és a csődök száma. Az és a két évtizedes csúcson lévő kamatlábak is jelentősen terhelik a családokat.

A közgazdászok ugyan nem számítanak az idén recesszióra, de arra igen, hogy a lelassul a következő 12 hónapban. Gyengébbek lettek a prognosztizáltnál a legutóbbi foglalkoztatási adatok is. Egyesek számára az idei nyári kiruccanás lehet az utolsó dobás.