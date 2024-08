Ezerrel fegyverkezik Kelet-Közép-Európa, súlyos összegeket költenek haderőfejlesztésre a régiós országok

Dél-koreai tarackokkal erősít Románia

Románia sem akar lemaradni: keleti szomszédunk még júniusban 54 dél-koreai gyártmányú K9 önjáró tarack vásárlásáról tárgyalt az ázsiai országgal, ezekre a fegyvekre több mint egymilliárd dollárt költhet Bukarest.

Ugyanakkor közben krónikus emberhiánnyal is küzd a román haderő: a tiszti álláshelyek 43 százaléka betöltetlen, míg az egyéb hivatásos státuszok negyede üres. A kormány így hiába vásárolt korábban F-16-os vadászgépeket, nincs elég pilóta az üzemeltetésükhöz.

Repülőgépeket és drónokat vesz Belgrád

Aleksandar Vucic szerb elnök februárban jelentette be, hogy Belgrád önmegsemmisítő drónokat vesz az Egyesült Arab Emírségektől, és akkor közölte azt is, hogy hamarosan mintegy hárommilliárd euróért szerez be Rafale típusú francia szuperszonikus vadászgépeket is. Vucic közölte, hogy a hadsereg és a fegyveripar fejlesztésébe az év végéig további 700 millió eurót fektetnek.

Sosem látott szintű légierő-fejlesztés a horvátoknál

Horvátország történelmének legnagyobb légierő-fejlesztésébe kezdett tavasszal. Francia vadászgépeket, amerikai katonai helikoptereket és kanadai tűzoltó repülőket is vásárolnak, részben saját erőből, részben pedig uniós támogatásból.

Az első Rafale bombázók már meg is érkeztek Horvátországba. Fotó: AFP

A francia Rafale vadászbombázók első hat példánya április végén már meg is érkezett Zágrábba, a horvátok összesen 12 ilyen gépet vettek, körülbelül egymilliárd euró értékben. A minden korábbinál erősebb horvát légiflotta ráadásul az eredetileg tervezettnél korábban, 2026-ra teljessé válhat.