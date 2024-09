Mission impossible: a japán topmenedzser amerikai politikusokkal próbál szót érteni

A Nippon Steel és a US Steel vezérigazgatói levelet küldtek Joe Bidennek, hogy megszerezzék az amerikai elnök jóváhagyását az acélipar egyik legnagyobb üzletéhez. Mint ismert, a Nippon Steel képtelen lezárni az ikonikus amerikai acélgyártó, a US Steel felvásárlását. Az ügylet létrejöttét még tavaly decemberben jelentették be a felek, a tranzakció értéke az adósságátvállalással együtt mintegy 14,9 milliárd dollárt tesz ki.

Az elnökválasztás miatt csúszik az acélüzlet / Fotó: AFP

A vállalat megtartaná nevét és pittsburghi székhelyét, ahol 1901-ben John Pierpont Morgan és Andrew Carnegie megalapította. A Nippon Steel arra is kötelezettséget vállalt, hogy a szakszervezetekkel kötött kollektív szerződéseket is tiszteletben tartja. Azonban az elnökválasztás előtt mindkét oldalról bírálják az ügyletet.

A republikánus Donald Trump kijelentette, hogy azonnal blokkolja az üzletet, ha ősszel legyőzi Kamala Harris demokrata jelöltet. Joe Biden többször negatívan nyilatkozott az akvizícióról, szerinte létfontosságú, hogy az Egyesült Államok iparosításában fontos szerepet játszó cég

hazai tulajdonban és működtetésben maradjon.

A politikus az amerikai munkahelyek megtartásának szükségességéréről is beszélt. Kamala Harris néhány napja szintén kijelentette: a vállalatnak mindenképp amerikai kézben kell maradnia. A szokatlan egyetértés az amerikai politikában azért alakult ki, mert a termelés kulcsfontosságú csatatérállamokban zajlik.

A választásokat is befolyásolhatja az üzlet

Pennsylvania azon néhány billegő állam közé tartozik, amelyek szavazataikkal eldönthetik az idei amerikai elnökválasztást. Joe Biden 2020-ban csak szűk többséggel hozta el az államot Donald Trump ellenében, ezért a demokraták és a republikánusok most a szakszervezetek támogatását igyekeznek megszerezni.

A befolyásos amerikai szakszervezet, a US Steel munkavállalóit képviselő Egyesült Acélmunkások Szakszervezete (USW) közölte, hogy nem támogatja az ügylet létrejöttét. Az USW szerint bár a Nippon számos kötelezettséget vállalt, például 2026 szeptemberig nem bocsát el munkavállalókat, de egyéb javaslataikat a cég figyelmen kívül hagyta.