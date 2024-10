Fontos akkumulátorgyáras projektet bukott Lengyelország

A Ford és az LG most bejelentett új megállapodása értelmében az amerikai autógyártó 2025-től már nem az LG lengyelországi üzeméből fogja beszerezni elektromos Mustang, a Mach-E akkumulátorait, hanem a koreai cég Michigan államban található gyártóbázisából – számolt be erről a cég közleménye alapján az Electrek villanyautós szakportál.

Amerikában gyártott akkumulátorokkal képzeli el a jövőt a Ford / Fotó: AFP

A Totalcar által szemlézett írás szerint ez a lépés főként arra vezethető vissza, hogy a gyárat elköltöztető cégek ki akarják használni az amerikai kormány elektromos autók vásárlásához nyújtott kedvezményeit, amelyek feltétele, hogy azok gyártásának minden lényeges eleme az Amerikai Egyesült Államokban történjen.

Bár a mostani bejelentés nagy érvágás a lengyelek számára, egyelőre nem feltétlenül kell bánkódniuk amiatt, hogy rajtuk maradnak a termékek. A cégvezetést azt tervezi, hogy a gyárban készülő akkupakkokat a Ford elektromos furgonjaihoz fogják értékesíteni 2026-tól. Úgy gondolják, hogy az elektromos furgonokhoz éppen olyan szakértelemmel tudnak akkumulátorokat gyártani, mint az olyan utcai autókhoz, mint az elektromos Mustang.

Többen is átpártolnak az Amerikában gyártott akkumulátorokhoz

Nem a Ford az egyetlen gyártó, amely új stratégiai megállapodásokat köt az Egyesült Államokban készülő akkumulátorok vásárlására, hogy ezzel ki tudja használni a villanyautók 7500 dolláros állami ártámogatását. Az LG a michigani üzemből, amelyet 3 milliárd dollár (1123 milliárd forint) befektetésével épített, a Toyotának is fog szállítani akkumulátorokat a cég az Amerikában készülő elektromos autóihoz.

Ez másik dél-koreai vállalat is profitál ebből a lehetőségből, ugyanis a magyarországi üzemmel is rendelkező SK On akkumulátorgyártó arról állapodott meg a Forddal, hogy a Kentucky államban lévő gyárából az E-Transithoz az F-150 Lightning furgonhoz vásárol majd aksikat 2025 második felétől.