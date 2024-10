Lélektani szintet tört át az olajár

Hétfőn is folytatódott az olajárak szárnyalása, így a Brent olajfajta hordójáért már több mint 80 dollárt adtak a kereskedők a közel-keleti feszültség árnyékában, miután a múlt héten felmerült, hogy Izrael az iráni olajinfrastruktúra elleni támadással torolja meg a perzsa ország múlt keddi rakétazáporát.

A közel-keleti feszültség hajtja az égbe az olaj árát / Fotó: AFP

A Brent hétfő estig így több mint 3 százalékos emelkedést könyvelhetett el, és augusztus óta nem látott szintre drágult, miután már a múlt héten is folyamatos volt az emelkedés. Joe Biden amerikai elnök pénteken arról beszélt, hogy nem tudja, mikor jön az izraeli válasz, de ő megpróbálna más célpontot találni az olajmezők helyett. A tengerentúlon meghatározó WTI típusú olaj is több mint 3 százalékot drágult hétfő estig és elérte a 77 dolláros szintet.

A túlkínálatnál fontosabb volt a háborús veszély

Az árak nagy ugrása ellenére a napot még eséssel kezdte az olaj, miközben a kereskedők várták, hogy mit lép Izrael Iránnal szemben, ami újabb háborúhoz vezethet a Közel-Keleten. Azonban a geopolitikai kockázatok mellett

a kereslet is kérdéses, különösen az első számú importőrnek számító Kínában, így a túlkínálat hűtheti némileg a kedélyeket.

Hétfőn a Hamász ismét rakétákat indított útnak Tel-Avivot megcélozva, míg Izrael visszaküldte csapatait Észak-Gázába és folytatta Libanon bombázását, valamint a szárazföldi műveleteket is az országban. Bár Irán olajtermelése szinte teljes kapacitással üzemel, pont ezért sérülékeny is, ha tovább folytatódik az eszkaláció. Így aztán hiába a tavaly január óta legnagyobb heti emelkedés a múlt héten, és a kereslettel kapcsolatos aggodalmak, a nyersanyag ára hétfőn is nagyot nőtt.

Nagy esés után lőtt ki ismét az olaj ára

Mindez éles ellentétben áll az olajpiacot a mögöttünk hagyott negyedévben elemző tendenciáktól, amikor az árak folyamatos esése volt tapasztalható a jövő évi kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanságát jelző kilátások között. A kereskedők gondolkodására alighanem a múlt pénteken közzétett, a vártnál erősebb munkaerőpiacról árulkodó amerikai adatok is hatással voltak, hiszen mindez azt jelenti, hogy

a Fed előtt kisebb lehet a tér a következő kamatvágásra, hiszen az az infláció újraindulását jelenthetné.

Az olaj drágulásához járulhatott hozzá azonban a közelgő Milton hurrikán, melynek hatására a Chevron le is állította egy tengeri olajplatformon a termelést. Az opciók piacán pedig egyre inkább az árak emelkedésére játszók vannak többségben.