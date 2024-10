A tigriseket és az oroszlánokat is megöli a madárinfluenza

Több tucat fogságban tartott tigris és oroszlán is elpusztult a múlt hónapban Dél-Vietnámban, és a tesztek kimutatták a madárinfluenza jelenlétét is a nagymacskákban – jelentette az ország egészségügyi minisztériuma csütörtökön.

A madárinfluenza a tigrisekre is veszélyes / Fotó: Northfoto

Halott tigrisekben kimutatták a madárinfluenza különösen fertőző H5N1 típusát a Reuters beszámolója szerint, mely egyre nagyobb problémákat okoz világszerte és egyre több emlős állatban is megjelenik, többek között teheneket, kutyákat, macskákat, de még delfineket is megfertőzött és felveti a vírus emberek közötti terjedésének veszélyét is. A vírus már több embert is megfertőzött.

Oltás segíthet leküzdeni a madárinfluenzát

Az amerikai baromfitartók már oltásért könyörögnek, míg Franciaország októbertől már a második oltási kampányt indítja el a kacsák számára az első sikere után. Azonban a nemzetközi kereskedelemben egyelőre a szárnyasok oltása gondokat okozhat, hiszen számos ország nem engedélyezi az oltott baromfik behozatalát, attól tartva, hogy a vakcina csak a tüneteket kendőzi el. A madárinfluenza Magyarországon is pusztít,

a héten például egy Békés vármegyei, 25 ezres pecsenyekacsa állomány felszámolását jelentette be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig figyelmeztetést adott ki a nyers hús, tej és tojás fogyasztása ellen, ha azok a madárinfluenzával érintett területekről származnak.