Nincs itt semmi probléma, az első fél évben is nőtt a globális hotelipar

A nemzetközi tanácsadó cég, a Moore Hungary négy globális hotellánc, a Marriott, a Hilton, az InterContinental és a Hyatt által közzétett adatokból összeálló reprezentatív mintája alapján 109 ország majdnem 25 ezer szállodájának teljesítményét elemzi minden negyedévben.

Eleganciából nincs hiány / Fotó: HotelPremio Group

Az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) 2024 első fél évében 114,0 dollár volt, szemben az egy évvel ezelőtti 110,7 dolláros szinttel.

A mutatószám emelkedésében kiemelkedő szerepe volt a közvetlenül a luxuskategória után következő upper upscale kategóriás szállodáknak, amelyek a csoportos foglalásokra és rendezvényekre komoly keresletet tapasztaltak ebben az időszakban.

Az átlagos napi szobaár (ADR) 163,9 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 160,6 dollárról – ezt a mutatószámot elsősorban a luxuskategóriás hotelek áremelkedése biztosította: itt egy év alatt 295-ről 310 dollárra nőtt az egyetlen szobaéjszaka átlagára, ami korábban soha nem látott árszínvonal. Meg kell jegyezni, a költségek is meredeken emelkedtek.

Jelentős foglaltság

Az immár csaknem 70 százalékos átlagos foglaltságot a kiemelt városi és üdülőhelyi szállodák iránti érdeklődés együttesen eredményezte. Stabilan emelkedik a rendezvények, konferenciák száma is. A hétvégéket elsősorban a szabadidős utazások, míg a hétköznapokat a konferenciák húzzák.

Az adatokból az látszik, hogy a nemzetközi szállodaipar továbbra is növekedési pályán van. Az iparág fundamentumaira alapozva tovább nő a nemzetközi utazások volumene

– értékelt Takács Márton, a Moore Hungary hotel ingatlan tanácsadási partnere.

A globális lendület ráadásul a második fél évben is kitart, még olyan régiós ellenszélben is, mint az eszkalálódó közel-keleti vagy a továbbra is elhúzódó orosz–ukrán konfliktus. A finanszírozási környezet folyamatos javulásával és az építési költségek stabilizálódásával felgyorsulhat az új fejlesztések volumene, illetve a nagy hotelmárkák további piaci részesedésnövekedése. Magyarországon az élénkülő budapesti fejlesztési és tranzakciós aktivitáson túlmenően elsősorban a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai desztinációk számíthatnak további folyamatos hotelfejlesztésekre – tette hozzá.