Orbán Viktor az olajvilág vezetőivel tárgyal Brüsszelben

Hidrogénre váltaná az olajat a jövőben Szaúd-Arábia

Az olajmonarchia a zöld és a kék hidrogén piacát is meghódítaná. A zöld hidrogén azonban jelenleg még túlságosan drága, akár csak a szennyező módon készülő szürke társához képest is. Hosszú távon azonban Szaúd-Arábiának is gondolni kell arra, hogy mi történik az olajkorszak után.