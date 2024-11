A britek megúszhatják Donald Trump vámjait

Az Egyesült Királyságot nem célozzák majd a potenciális amerikai vámok, amelyeket Donald Trump megválasztott elnök ígért, és még jól is járhat, mert újabb tárgyalások kezdődhetnek a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásról. Annak azonban az élelmiszer mindenképpen része kell, hogy legyen.

Donald Trump szót érthet Keir Starmer munkáspárti brit kormányfővel / Fotó: AFP

Duncan Edwards, a legnagyobb transzatlanti üzleti szervezet, a BritishAmerican Business vezérigazgatója optimistán nyilatkozott a kilátásokról a Sky Newsnak. Emlékeztetett, hogy Joe Biden elnöksége alatt megrekedtek a szabadkereskedelmi egyeztetések, mert a Fehér Ház aggódott Észak-Írország helyzete és a Brexit utáni szabályozások törvényessége miatt. Nagyobb esélyt lát a megállapodásra Donald Trump elnöksége alatt.

Hasonlóan vélekedett Phil Murphy, New Jersey demokrata kormányzója is, aki ugyan nyilvánvalóan nem beszélhetett Donald Trump nevében, de jó kapcsolatokat ápol a megválasztott elnökkel, akinek az államban is van egy golfklubja, és rezidenciája Bedminsterben, ahol rendszeresen találkoznak.

A kormányzó

ösztöne azt súgja, hogy Trump nem fog büntetővámokat bevezetni az olyan szövetséges államokból származó áruimportra, mint amilyen az Egyesült Királyság.

„De ha Kína helyében lennék, akkor bekötném a biztonsági övet” – tette hozzá.

London különböző forgatókönyveket mérlegel

Murphy szerint Trump kedvezni fog a briteknek, miután kiléptek az Európai Unióból, amit annak idején melegen üdvözölt.

Darren Jones, a pénzügyminisztérium főtitkára szerint a brit kormány „rengeteg különböző forgatókönyvet” mérlegel, de egyértelműen támogatja a szabadkereskedelmet, így a megállapodást is Washingtonnal.

Trumpnak New Jersey-ben is van golfklubja és rezidenciája, jó kapcsolatokat ápol a helyi demokrata kormányzóval / Fotó: AFP

„Ez egy nagyon erős, nagyon gyümölcsöző kapcsolat, számunkra és az amerikai gazdaságnak is, és természetesen meg akarjuk védeni és erősíteni a következő években” – fogalmazott. „Úgy hiszem, a megválasztott elnök is hasonlót mondott. Elismeri a kétoldalú kapcsolatok fontosságát, ami alapul szolgálhat a jövőbeli együttműködésre” – tette hozzá.

A klórozott csirke nem maradhat ki

A Biden-kormányzat alatt megrekedtek ugyan a tárgyalások, de a britek több amerikai szövetségi állammal, például Texasszal és Floridával is kötöttek kereskedelmi megállapodást.