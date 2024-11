Egy istennek se akarnak gyereket szülni a kínaiak

Ennél sokkal több kell a gyerekvállalás ösztönzéséhez

A nőket azonban elriasztják egyrészt a gyereknevelés és a megélhetés orbitális költségei, másrészt a roppant versenyszellemű oktatási rendszer és a nagy intenzitású munkakörnyezet, amelyek mellett

egyszerűen választani kell a karrier és a gyerek között.

A pekingi YuWa Population Research Institute jelentése szerint Kína a világ egyik legdrágább helye, ha a gyereknevelés költségeiről van szó: 18 éves korig átlagosan 538 ezer jüanba kerül – az egy főre jutó GDP-t tekintve 4,11-szor többe, mint az Egyesült Államokban, és 4,26-szor többe, mint Japánban. (Egy jüan 53,4 forint.) A városi gyerekek felnevelése még drágább, átlagosan 667 ezer jüan.

Hiába a politikaváltás, rekordalacsony a születési ráta

Bár Kínában 35 év után, 2015-ben megszüntették az egy gyerek politikát, nem sikerül növelni a születési arányt, éppen ellenkezőleg, tavaly rekordalacsony szintre süllyedt. Hamarosan kétszer annyi házi kedvenc lesz az országban, mint kisgyerek.

Folyamatosan öregszik a kínai népesség / Fotó: AFP

Demográfusok szerint ráadásul nem is várható egyhamar nagyobb változás, és abban is biztosak, hogy az egyébként is súlyosan eladósodott helyi önkormányzatok korlátozott mértékben fognak költeni a gyerekvállalás ösztönzésére.

A YuWa Population Research becslése szerint

az országnak a GDP tíz százalékát kellene befektetnie a népesség stabilizálásához.

Európában bevált, Ázsiában nem

Az olyan országokban, mint Franciaország és Svédország, a múlt héten meghatározotthoz hasonló politika hasznosnak bizonyult, Kelet-Ázsiában azonban nem vált be, demográfusok szerint valószínűleg azért nem, mert túlságosan nagyok a nemek közötti egyenlőtlenségek. A Világgazdasági Fórum ezt mérő indexe szerint Dél-Korea a 46., Japán az 59. helyen áll a világon – Kína a 107. A több gyerek vállalására felülről lefelé irányuló intézkedések pedig ritkán hatékonyak.