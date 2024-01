Az idén nagyon nehéz lesz hozni a GDP-célt Kína gazdasága 2023-ban 5,2 százalékkal bővült, ami valamivel több, mint a hivatalos cél, de a fellendülés sokkal ingatagabb volt, mint amire sok elemző és befektető számított. Az elmélyülő ingatlanválság, a növekvő deflációs kockázatok és a gyenge kereslet beárnyékolja az idei kilátásokat. Az év előrehaladtával gyorsan szertefoszlottak azok a várakozások, hogy a világ második legnagyobb gazdasága a járvány után erős fellendülést produkál. Lanyha a fogyasztói és az üzleti bizalom, tovább nő az önkormányzatok adóssága, lassul a globális növekedés. A Reuters politikai bennfentes forrásai szerint Peking az idei évre is hasonló, 5 százalék körüli növekedési célt fog kitűzni, de elemzők szerint ez még további ösztönzőkkel is nehezen jön majd össze. Szerdán közzétett adatok szerint az új lakások ára kilenc éve a leggyorsabb ütemben csökkent – immár hatodik egymást követő hónapban esik. Az ingatlanértékesítések alapterület szerint 8,5, az új építkezések száma 20,4 százalékkal zuhant. Hétfőn a központi bank változatlanul hagyta a középtávú (az ingatlanhiteleket befolyásoló) irányadó kamatlábat, a piac kamatvágásra számított. A jüanra nehezedő nyomás erősen korlátozza a jegybank mozgásterét. Elemzői vélemények szerint a pekingi vezetésnek be kéne vetnie a helikopterpénzt, vagyis közvetlen támogatásokat kellene nyújtania a háztartásoknak. A statisztikai hivatal újraindította a fiatalok munkanélküliségi adatainak közzétételét, amelyet korábban öt hónapra felfüggesztett. A 16–24 évesek decemberi felmérésen alapuló munkanélküliségi rátája – a főiskolai hallgatók nélkül – 14,9 százalék volt, szemben a júniusi 21,3 százalékos, rekordmagas értékkel.