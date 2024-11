Román elnökválasztás - kidurrant a gazdasági lufi, előretört az ultranacionalizmus

Romániát sokan – tévesen – bezzegországnak tartották, miután az egy főre jutó GDP jelentősen megugrott. Ennek hátterében azonban nem a GDP száguldása, hanem a lakkosságcsökkenés állt. A román költségvetés romokban, az államadósság nő, ami magával húzza a kamatterhek emelkedését is. A román elnökválasztás a kiábrándulás jegyében zajlik: az első fordulóban egy függetlenként induló ultranacionalista jelölt, Calin Georgescu a szavazatok 23 százalékát szerezte meg.

Román választások: a gazdasági bajok az ultranacionalizmus térnyeréséhez vezettek / Fotó: AFP

A voksolás másnapján a román dollárkötvények teljesítettek a legrosszabbul a feltörekvő piaci versenytársak közül. A lejkötvények hozama szintén emelkedett, a BET részvényindex pedig esett, és április óta a legalacsonyabb záróérték felé tartott.

Ez egyértelműen a rendszer elleni szavazás, a nyugatbarát és a nyugatellenes nézetek közötti megosztottsággal, ami a lakosság elégedetlenségének mértékét jelzi

– mondta a Bloombergnek Cristian Pirvulescu, politikai elemző, a bukaresti Román Politikai Egyetem professzora. Az eredmény „katasztrófát jelez” a jövő heti parlamenti választásokon, mindenekelőtt a kormánypártok számára, ami valószínűleg megnehezíti a koalíciókötést – tette hozzá Pirvulescu.

Bárki is nyeri a választásokat, Románia pénzügyeinek rendbetétele kőkemény megszorításokat igényel majd, miután a járvány, a féktelen infláció, az ukrajnai háború és a kormányzati kiadások európai csúcsra duzzasztották a költségvetés hiányát, így emelkedik az államadósság, nőnek a büdzsé kamatterhei – ezzel párhuzamosan viszont befagyott a gazdasági növekedés.

A román államadósság az elkövetkező években várhatóan rekordot rekord után dönt majd meg, ami arra kényszeríti a 19 millió lakosú országot, hogy továbbra is nagy összegű hiteleket vegyen fel a helyi és a nemzetközi piacokról. Az ország hitelfelvételi költségei már most is a legmagasabbak a régióban, ami előbb-utóbb a hitelminősítők besorolásaiban is megmutatkozik.

A költségvetés éhsége elszívja a tőkét a gazdasági fejlődés elől

A politikában bevételek növelésének módjáról folyó huzavona az adóbeszedés javítására és a rendszer egyszerűsítésére összpontosít. A jelenlegi átalányadó több mentességet is tartalmaz, Románia az adózásból származó költségvetési bevételek arányát tekintve elmarad az EU többi tagállamától.

Christian von Albrichsfeld, a Continental AG német autóalkatrész-gyártó romániai üzletágának vezetője a Bloombergnek nyilatkozva úgy vélte, hogy a vállalatok számára a legnagyobb probléma az, hogy a költségvetés rendbetételére irányuló erőfeszítések visszatarthatják a jövőbeli beruházásokat. Az országnak munkahelyeket kell teremtenie azokban a régiókban, ahol a multinacionális vállalatok nincsenek jelen, és ehhez pénzre van szükség – mondta.

A következő kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy Románia versenyképes maradjon

– mondta von Albrichsfeld, aki mintegy 20 ezer alkalmazottért felel Romániában.