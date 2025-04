Nem csak a The Last of Us sokkolja a nézőket a héten: a Netflix után a Max is bevezette a fizetős jelszómegosztást – felkészülhet Magyarország

A Netflix és a Disney+ után a Warner Bros. Discovery is megkezdte hadjáratát a streaming előfizetések jelszómegosztásának visszaszorítására. Az Egyesült Államokban kedden elindították a Max Extra Member Add-On nevű szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy az előfizetők havi 7,99 dollárért (nagyjából 2900 forint) megosszák fiókjukat egy háztartáson kívüli baráttal vagy családtaggal – természetesen szabályozott keretek között. A jelszómegosztás tiltása egyébként a Netflixnek kimondottan kifizetődő volt, most ebben bízik a Warner is.

A Netflix után a Max is bevezette a fizetős jelszómegosztást – felkészülhet Magyarország / Fotó: Tada Images

Az új funkcióval a főfiók tulajdonosa meghívhat egy háztartáson kívüli személyt – például egy barátot vagy rokont –, aki így saját, különálló Max-fiókot hozhat létre. Ez a fiók egyetlen felnőtt profilt tartalmazhat, amelyet át lehet emelni az eredeti fiókból, beleértve a korábbi nézési előzményeket, ajánlásokat és beállításokat is. Az extra tag külön belépési adatokkal rendelkezik, és egyszerre egy eszközön streamelhet, de a főfiók előnyeihez teljes hozzáférést kap.

Fontos megkötés, hogy csak közvetlenül előfizető Max-felhasználók vehetik igénybe az Extra Member Add-On lehetőséget, azaz akik nem valamelyik csomagajánlat részeként jutnak hozzá a szolgáltatáshoz. További korlátozás, hogy

egy előfizetéshez csupán egy extra tag adható hozzá.

A Netflix már 2023-ban lépett ebbe az irányba, és – saját elmondásuk szerint – a jelszómegosztás visszaszorítása jelentős bevételnövekedést eredményezett. A Disney+ szintén bevezette az Extra Member funkciót tavaly ősszel. A Warner Bros. Discovery ezzel most csatlakozik a trendhez, mely szerint a „potyázás” helyett strukturált és fizetős megoldásokkal lehet fenntartani a szolgáltatás értékét.

„Az Extra Member Add-On és a Profilátvitel két kulcsfontosságú fejlesztés, mely újfajta rugalmasságot biztosít az előfizetőknek, miközben megőrizzük a kiváló tartalomhoz való hozzáférést” – mondta JB Perrette, a Warner Bros. Discovery globális streamingért és játékokért felelős elnöke. A Max jelenlegi kínálata olyan népszerű tartalmakat foglal magában, mint az HBO nagy sikerű sorozatai – például a The Last of Us – ami jelenleg második évadával sokkolja a nézőket –, A Fehér Lótusz – ami még a thaiföldi turizmust is teljesen felforgatta – és a Sárkányok háza.