Már látszik a vámháború hatása a kínai gazdaságban

Több kínai gyár leállította a termelést a Kína és az Egyesült Államok között kibontakozott vámháború következtében. A világ két gazdasági nagyhatalom között korábban is nagy volt a feszültség, de Donald Trump április 2-i bejelentésével és a rá adott kínai reakció, majd a további adok-kapok újabb szintre emelték a kereskedelmi háborút. A két ország 100 százaléknál is magasabb vámokat vetettek ki egymás termékeire, ami a gyakorlatban kereskedelmi embargót jelent. Emiatt a jómódú amerikaiakat ellátó kínai vállalatok most új felvevőpiacot keresnek. A kieső megrendelések munkahelyeket is érintenek.

A magas vámok miatt az amerikai exportpiac gyakorlatban megszűnt, ami komoly problémát jelent a kínai iparnak / Fotó: NurPhoto via AFP

A néhány millió dolláros forrásokkal rendelkező kisvállalkozásokat a hirtelen megemelt vámok tönkre teheti Ash Monga, az Imex Sourcing Services ellátási láncot kezelő vállalat vezetője szerint. Mint mondta, a nemrégiben megduplázott vámok hatása jelentősen meghaladja a Covid–19-járványét.

„Több olyan gyárról is tudok, amelyek az alkalmazottaik felének azt mondták, hogy néhány hétre menjenek haza, mert a termelés nagy részét leállították” – magyarázta Cameron Johnson, a Tidalwave Solutions tanácsadó cég sanghaji vezető partnere a CNBC-nek. Elmondása szerint

a leállás a játékokat, a sporteszközöket és az olcsó árukat készítő gyárakat érinti a legnagyobb mértékben.

„Van remény arra, hogy a vámok csökkennek, így a megrendelések újraindulhatnak, de addig is a vállalatok elbocsátják az alkalmazottakat és leállítják a termelés egy részét.”

A Goldman Sachs becslései szerint Kínában mintegy 10-20 millió munkavállaló vesz részt az Egyesült Államokba irányuló exporttevékenységekben.

Az üzleti zavarok miatt a kínai exportőrök új értékesítési stratégiákkal próbálkoznak

Egyre kevesebb kínai vállalat fontolgatja, hogy más országokon keresztül, közvetetten exportál Amerikában, mivel az Egyesült Államok egyre szigorúbban ellenőrzi az átirányításokat – mondta Ashley Dudarenok, a ChoZan, egy kínai marketing tanácsadó cég alapítója.

Sok vállalat inkább Indiába helyezi át a termelést, míg mások az amerikai vevőkről az európai és latin-amerikai piac felé fordulnak. Megint más cégek pedig – a kínai államvezetés iránymutatása alapján – a belső keresletre teszik meg tétjeiket.

Több cég például streamingértékesítést vezetett be. A Baidu több száz kínai vállalkozással együtt dolgozik a hazai online értékesítési csatornák elindításán, továbbá ehhez egymillió cégnek nyújt támogatást és ingyenes mesterségesintelligencia-eszközöket, így például virtuális értékesítőket. Ezek az online térben létező személyek az eladók digitálisan újrateremtett változatai, amelyek mesterséges intelligenciával utánozzák a személyes eladásokat: az értékesítési folyamatot, a vásárlókkal folytatott interakciókat.