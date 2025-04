Vámháborúból vámbéke? Egyensúlyt teremt, Ukrajna egyensúlyt bont

Hozzátette, a vámok uniós tagként ránk is vonatkoznak, külön kereskedelempolitikánk (egyelőre) nincs, egy exportorientált gazdaságnak pedig eleve kedvezőtlenek az ilyen intézkedések. Ami viszont mégis kedvező hatás ebben a bizonytalan helyzetben, az olaj és gáz árának csökkenése – mivel mindkettőből jelentős az importunk, ezzel jól járhatunk. Ennek oka azonban az, hogy a piac recessziós környezetet áraz, azaz kisebb keresletet vár a jövőben.

Amennyiben sikerül megállapodni, Európának adnia, fizetnie kell

Rossz alku, nagyobb ár. Ha sikerül megállapodni, Európának biztosan adnia kell valamit cserébe. Ez egyrészt jelentheti a vámok eltörlését, ami különösebb problémát igazából nem okozna. A másik lehetséges ár az amerikai energiabeszerzések további növelése, ami jó eséllyel drágább energiabeszerzést jelentene. Regős Gábor hozzátette, az elmúlt években Európa már kialakított egy amerikai függést az LNG terén azzal, hogy jelentős részben lemondott az orosz gázról, ez erősödne tovább. A harmadik a fegyverbeszerzések kérdése. Az Európai Unió, illetve az egyes tagországok, több száz vagy akár 1000 milliárd eurós kiadással számolnak a következő években fegyverbeszerzések terén. Ebből Amerika nyilvánvalóan részt szeretne magának. Ezt azt jelenti, hogy ez az összeg nem az európai gazdaságot élénkítené, hanem az amerikait.

A nyugalomnak mindenképpen pozitív hatása lesz a forintárfolyam stabilizálódása,

ám Kína helyzete Magyarország szempontjából kettős – hívta fel a figyelmet Regős Gábor, ugyanis amíg Kínára hazánk partnerként tekint, az Egyesült Államok konkurensként –, most éppen 145 százalékos vámnál tartunk Kína ellen. Ez a vezető közgazdász szerint egy újabb veszély inkább, mintsem lehetőség. A cél tehát annak az egyensúlynak a megtalálása, amiben nem járunk nagyon rosszul és viszonylag kis ár mellett megmarad az amerikai exportunk – jó esetben még tovább is fejlődik. A jó magyar–amerikai viszony akár pozitív hatásokat is hozhat.