Amilyen az adjon Isten: az EU ellenvámjai is szünetelnek 90 napot

Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy Kína kivételével minden ország esetében szünetelteti a kölcsönösségi vámok bevezetését 90 napig, pont ugyanazon a napon, amikor az Európai Unió ellenvámok bevezetéséről döntött, igaz nem a Trump által leállított, hanem a korábbi, acél- és alumíniumvámok esetében.

Az EU és az Egyesült Államok dűlőre juthatnak a vámok kérdésében / Fotó: Northfoto

Trump lépését csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke előbb közleményben üdvözölte, majd egy másik közleményben azt is bejelentette, hogy

a szerdán elfogadott uniós ellenvámokat is szüneteltetik 90 napra, hogy esélyt adjanak a tárgyalásos rendezésre.

A bizottsági elnök ugyanakkor azt is jelezte, hogy ha nem sikerül dűlőre jutni, úgy az ellenlépések életbe lépnek, valamint azt is, hogy az EU dolgozik további válaszcsapásokon is. Von der Leyen csütörtöki első közleményében azt írta, hogy a nullát nullért megoldást tartaná a legszerencsésebbnek a két fél közötti vámok esetében.