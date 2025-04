Kína óriási összeget önthet a gazdaságára, hogy ellensúlyozza Trump vámjait

A Donald Trump amerikai elnök által múlt héten bevezetett vámok hatására a kínai tisztviselők a gazdaságélénkítés felgyorsításáról tárgyaltak a hét végén, melynek célja, hogy a belső kereslet felpörgetésével ellensúlyozzák az amerikai intézkedéseket.

Fotó: Northfoto

A Bloomberg információi szerint a megbeszéléseken vezető kormánytisztviselők, többek között a pénzügyi szabályozó szervektől, arról tárgyaltak, hogy előrehozzák-e az intézkedéseket, melyek célja a fogyasztás felpörgetése mellett a születésszám növelése, de exporttámogatások is helyet kaphatnak. Felmerült egy a helyi tőzsdét stabilizáló alap létrehozása is.

Kína állítja, hogy képes kivédeni a vámok hatását

A tisztviselők egyelőre úgy látják, hogy Kína elegendő eszközzel rendelkezik a gazdaság támogatására, és kérdés még az élénkítés időzítése és mértéke. Elemzők szerint nőtt annak a valószínűsége, hogy a Politbüro áprilisi ülésén 1500-2000 milliárd jüanos élénkítést jelentenek be. Hétfőn a kínai szuverén vagyonalap egyik részlege közölte, hogy növelte kitettségét a helyi tőzsdék ETF-jeiben, és további vásárlásokat is ígért a piaci stabilitás fenntartása érdekében. Ennek ellenére a kínai tőzsdék is folytatták a zuhanást hétfőn.

A hongkongi tőzsdén jegyzett kínai részvények egyik fontos indexe 12 százalékot, a helyi CSI 300 index 7 százalékot vesztett értékéből.

Pénteken a kínai kormány 34 százalékos ellenvámokat vezetett be április 10-től az amerikai importra, és félő, hogy a kereskedelmi konfliktus tovább éleződik a következő napokban. Peking emellett más intézkedéseket is bejelentett, így hétféle ritkaföldfém exportját is korlátozta.

Mindemellett Kína jelezte, hogy képes tovább csökkenteni a hitelezés költségeit és a bankok számára előírt tartalékrátát is a gazdaság védelme érdekében. Az ANZ Holdings elemzői szerint a tartalékráta a közeljövőben csökkenhet, miközben 1000 milliárd jüan értékben érkezhetnek különleges államkötvények a piacra. Mindez azután következik, hogy szombaton a Xinhua hírügynökség szerint a hatóságok arról tájékoztattak, hogy Kína határozott lépéseket tesz szuverenitása, biztonsága és egyéb érdekeinek védelmében. Trump legutóbbi vámjai után a kínai árukat összesen 54 százalékos vám terheli, ami elvághatja az Egyesült Államok piacát a kínai gyártóktól.