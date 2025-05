Ismét kinyitotta a pénzcsapokat Brüsszel – újabb 1 milliárd eurót utaltak Ukrajnának

Ursula von der Leyen szerint az elkötelezettség Ukrajna felé „sziklaszilárd”. Minden eszközzel az ország megerősítésén, és a béke elérésén dolgozik az EU, így most újabb hitelrészletet kaptak – tette hozzá.

Ursula von der Leyen: újabb hitelrészletet kapott Ukrajna / Fotó: AFP

A mostani egymilliárd eurós részlettel immár ötmilliárd eurót utalt Brüsszel Kijevnek a rendkívüli makroszintű pénzügyi segítségnyújtási (MFA) hitel részeként.

Ezek az összegek „tartják a felszínen” Ukrajnát, azaz segítik az országot a katonai és újjáépítési erőfeszítések fenntartásában, a kritikus infrastruktúra, például az energia-, víz- és közlekedési rendszerek javítását, karbantartását, üzemeltetését.

Brüsszeli bevétel is van, a hitelrészlet utalása mellett

Ezen a héten a bizottság 2,1 milliárd euró rendkívüli bevételre tesz szert: az Orosz Központi Bank befagyasztott vagyonát csatornázzák át. Ez a második ilyen átutalás, az elsőt 2024 júliusában teljesítették. Ez az összeg a 2024 második felében felhalmozódott bevételekkel egyenértékű. Ugyan a vagyon maga zárolva marad, az idővel keletkező rendkívüli bevételeket Ukrajna támogatására fordítják.

A további részleteket elsősorban arra használják fel, hogy Ukrajna törlessze a G7 által vezetett ERA-kezdeményezésből kapott alapokat.

Teljes elköteleződés

A pénzügyi támogatás mellett a bizottság megállapodást írt alá Ukrajna részvételéről a Copernicus programban, valamint az EU Űrprogram alkomponenseiben is.

Ez a megállapodás jelentős előnyökkel jár Ukrajna számára

– például hozzáférést biztosít a jövőbeli Űridőjárási szolgáltatáshoz, amely megvédi az ukrán műholdakat az időjárás okozta zavaroktól.

Üzleti csúcstalálkozót is tartanak Brüsszelben, hogy újabb megállapodásokkal is támogassák az ukrán újjáépítést. Ezen megvitatják, hogy miképpen lehet erősíteni az ország üzleti környezetét, és a befektetések felpörgetését is.

Ezen az eseményen Marta Kos európai biztos és Denisz Smihal ukrán miniszterelnök elindítja az új EU–Ukrajna Üzleti Partnerséget. Ez a kezdeményezés az EU és Ukrajna közötti gazdasági kapcsolatok mélyítésére törekszik, felgyorsítva az ország helyreállítását és támogatva az EU-tagság felé vezető utat és az EU egységes piacába.