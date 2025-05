Megérik az árukat a kínai vadászgépek, a pakisztániak velük lőtték le az indiaiakat

Megugrottak a kínai védelmi cégek részvényárfolyamai az indiai–pakisztáni konfliktus miatt. Az a hír különösen jót tett, hogy a pakisztáni miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is megerősítette: kínai vadászgépek is részt vettek az akcióban, öt indiai gépet, köztük francia gyártmányú Rafale-okat is lelőttek.

A kínai vadászgépek több ellenséggel is végezhettek volna / Fotó: AFP

Isak Dár, a külügyi tárca vezetője az iszlámábádi parlamentben jelentette be, hogy J-10C típusú kínai vadászgépeket használtak a támadásban. A pakisztáni Associated Press tudósítása szerint a pakisztáni pilótákat utasították, hogy csak azokat az indiai gépeket vegyék célba, amelyek bombáztak. „Ez az oka annak, hogy csak öt repülőgépet lőttek le. Ha más lett volna az utasítás, akkor 10-12 repülőgépet találtak volna el” – mondta a külügyminiszter.

Hozzátette, hogy

tájékoztatták Pekinget a fejleményekről, amint elkezdődött a katonai akció,

az iszlámábádi kínai nagykövet helyi idő szerint szerdán hajnali négy órakor ment be a minisztériumba.

Korábban a pakisztáni hadsereg már jelezte, hogy

három indiai Rafale-t,

egy orosz MiG–29-est

és egy szintén orosz SZU–30-ast lőtt le,

de nem szolgáltatott bizonyítékot, és nem vette mindenki komolyan a bejelentést.

Kína Pakisztán legnagyobb fegyverszállítója

Kína sajnálatosnak tartja India kasmíri légi csapásait, és felszólította mindkét felet, hogy gyakoroljon önmérsékletet, ne szítsa tovább a feszültséget. Peking azonban Pakisztán szövetségese és a legnagyobb fegyverellátója is egyben: a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint 2019 és 2023 között Iszlámábád fegyverimportjának a 82 százaléka származott Kínából.

Gazdaságilag India veszíthet többet a konfliktussal / Fotó: AFP

A kínai közösségi oldalakon az ország katonai erejének bizonyítékaként ünneplik a vadászgépek pakisztáni sikerét, tudósított a Bloomberg.

Minden jelentős kínai fegyveripari vállalatnál sorba fognak állni a megrendelők

– írta az egyik kommentelő.

„Kína katonai gyártásának szintje teljesen felülmúlta Oroszországét és Franciaországét”, és Tajvannak „még jobban kell félnie” – írta Hu Xijin, a kormányzathoz közelálló nacionalista bulvárlap, a Global Times volt főszerkesztője a WeChaton.