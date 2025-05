India „nehéz" döntés előtt áll: letaszítja Kínát a trónjáról, vagy véres háborúba kezd Pakisztánnal

Bár Újdelhi válaszcsapásokat mért szomszédjára a kasmíri terrortámadás után, de valószínűtlen, hogy eszkalálódna az indiai–pakisztáni konfliktus. A visszafogottság hátterében ugyanis az érzékeny gazdasági érdekek állnak, mivel India éppen azon dolgozik, hogy kulcsszerephez jusson a globális ellátási láncokban – írta a Bloomberg.

Bár Újdelhi brutális válaszcsapásokat hajtott végre szomszédja ellen, nem valószínű, hogy az indiai–pakisztáni konfliktus eszkalálódni fog / Fotó: AFP

India az elmúlt hetekben célzott katonai csapásokat hajtott végre Pakisztán ellen, válaszul a februári kasmíri terrortámadásra. Bár a feszültség fokozódott, egyelőre kevés jel utal arra, hogy a helyzet háborús konfliktusba torkollna. A mérséklet egyik fő oka nem katonai, hanem gazdasági:

India történelmi lehetőség előtt áll, hogy globális gyártóközponttá váljon – és ezt nem akarja kockáztatni.

A világgazdasági átrendeződés, különösen az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború, kedvező helyzetet teremtett India számára.

Az amerikai vállalatok – köztük az Apple – már most is fokozzák indiai jelenlétüket, és egyre több elektronikai és ipari termék gyártása kerül át Kínából Indiába. A trend világos: India egyre komolyabb szereplővé válik a globális ellátási láncokban, különösen az amerikai piacon.

Ezt a törekvést tükrözi az is, hogy India épp a pakisztán elleni válaszcsapások napján írt alá új szabadkereskedelmi megállapodást az Egyesült Királysággal. Ez nemcsak új piaci lehetőségeket nyit meg az indiai gyártók számára, hanem azt is mutatja, hogy Újdelhi továbbra is az exportorientált ipari fejlődésre összpontosít, még geopolitikai feszültségek idején is.

A kulcskérdés azonban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kimenetele. A Trump-adminisztráció világossá tette, hogy India lehet az első ország, amellyel az új kereskedelmi megállapodást aláírják. Az amerikai pénzügyminiszter és az alelnök egyaránt jelezte, hogy ez napokon belül megtörténhet. Egy háborús helyzet azonban ezt a folyamatot azonnal veszélybe sodorná.

A legrosszabbkor robbanna ki az indiai–pakisztáni konfliktus

Egy katonai konfliktus egyrészt elbizonytalanítaná a külföldi befektetőket, másrészt politikai kapacitásokat vonna el a gazdaságstratégiai döntésektől – amit India aligha engedhet meg magának.